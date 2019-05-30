Экономика

14:25 30.05.2019

Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

1 мин читать
Малайзия отправит тонны пластиковых отходов обратно в США и другие страны

Малайзия вернет около 3 тыс. тонн не поддающихся переработке пластиковых отходов в такие страны, как США, Великобритания, Канада и Австралия, заявила министр по делам окружающей среды Яо Би Ин.

По словам министра, Малайзия и многие другие развивающиеся страны оказались под угрозой превращения в свалки после того, как в прошлом году Китай запретил ввоз пластикового мусора, сообщает агентство Associated Press.

На прошлой неделе Филиппины распорядились вернуть в Канаду десятки контейнеров с мусором, который, по мнению филиппинских властей, был незаконно ввезен в страну в 2013-2014 годах.

Яо Би Ин сказала, что 60 контейнеров, наполненных отходами, были ввезены контрабандой для переработки на незаконных предприятиях в Малайзии и будут отправлены обратно в страны, из которых они прибыли.

Первые десять контейнеров планируется вернуть в течение двух недель, сообщила министр, показывая журналистам содержимое ящиков в морском порту недалеко от Куала-Лумпура.

Как отмечает издание, среди отходов провода из Британии, австралийские бутылки из-под молочных продуктов, компакт-диски из Бангладеш, а также бытовые и электронные отходы из США, Канады, Японии, Саудовской Аравии и Китая.

"Мы призываем развитые страны пересмотреть порядок обращения со своими пластиковыми отходами и прекратить отправку мусора в развивающиеся страны", - заявила министр, назвав такую практику "несправедливой и нецивилизованной".

Теги: #великобритания #канада #австралия #малайзия #сша #отходы #пластик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 30.05.2019
Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

11:00 30.05.2019
Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

09:41 30.05.2019
Падение производства автомобилей в Великобритании в апреле было рекордным за 10 лет

Падение производства автомобилей в Великобритании в апреле было рекордным за 10 лет

19:38 29.05.2019
В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

19:06 29.05.2019
Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

18:56 29.05.2019
Спецпрокурор Мюллер уходит с должности и не желает давать показаний перед Конгрессом США

Спецпрокурор Мюллер уходит с должности и не желает давать показаний перед Конгрессом США

18:44 29.05.2019
Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

Австралийский регулятор подал в суд на Sony за неработающие игры

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:21 29.05.2019
Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

Глава военной разведки США обвинил Россию в возможном проведении тайных ядерных испытаний

18:13 29.05.2019
Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г

Трамп примет решение о возможном продлении СНВ-3 в 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Мажоритарий банка "Пивденный" Родин может оформить контроль над КУА "Теком Эссет Менеджмент" и АМ "Фармация"

Порты "Измаил" и "Николаев" экономят около 5 млн грн в год в связи с привлечением аутсорсинговых охранных фирм

Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

АМПУ считает приоритетным сохранение инвестпроектов в Одессе, Николаеве и Черноморске в условиях увеличения нормы отчисления дивидендов

Украинская лига авторских и смежных прав получила право собирать роялти за музыку в ресторанах

"Харьковские теплосети" намерены построить когенерационную электростанцию мощностью 4 МВт

ЭМСС в 2019г изготовит 1200т заготовок для еще двух блоков АЭС "Куданкулам" в Индии

Верховный суд подтвердил безосновательность требований экс-владельца Омега Банка Лагуна к НБУ

Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА