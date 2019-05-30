Экономика

13:44 30.05.2019

Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

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Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

Одним из приоритетов Евросоюза в Украине является поддержка Азовского региона, сообщил представитель делегации ЕС Стефан Шленинг на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг.

"Список из 39 проектов (которые включены в индикативный план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T – ИФ) - это уже приоритетные проекты в рамках Восточного партнерства. Из этих 39 проектов четыре являются специфическими для морской отрасли. Если говорить об эскалации в Азовском море, то порты Мариуполь и Бердянск находятся в центре нашего внимания", - сказал он.

При этом Шленинг добавил, что ЕС намерен запустить конкретный план по изучению потребностей порта "Бердянск".

"С господином Мингарелли (главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли – ИФ) у нас была миссия в Азовский регион, чтобы конкретно посмотреть на потребности этого региона, проанализировать их. Мы хотим запустить также конкретный проект по изучению потребностей порта "Бердянск", - добавил он.

Представитель Евросоюза напомнил, что общий объем потенциальных инвестиций на интеграцию Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть составляет EUR4,5 млрд.

Теги: #азовское_море #ес #украина
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