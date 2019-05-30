Экономика

13:14 30.05.2019

Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

2 мин читать
Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

Руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави заявил о необходимости открыть рынок земли в Украине для обеспечения стабильного развития всех отраслей, в том числе и портовой.

"В Украине - 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории - очень хорошие плодородные земли. Но продуктивность с/х в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли. Когда это будет сделано, состоится существенное улучшение работы отраслевых секторов, портового в том числе", - сказал Бахер Эль-Хифнави на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", по его словам, портовой сектор Украины не сможет гармонично развиваться без плотной работы с региональной властью, в том числе, и в части пользования землей.

"Ключевой момент для АМПУ, который стоит на пути развития портов, - это доступ к земле... В Украине очень сложно получить доступ к земле, но самый критический вопрос в этом плане - права на управление землей, поскольку без предоставления прав на управление землей АМПУ будет очень сложно поддерживать экономическое развитие муниципалитетов и страны в целом", - добавил представитель Всемирного банка.

Он также подчеркнул, что все вопросы, возникающие при взаимодействии между портом и городом, в том числе экологические, транспортные и прочие, можно решить путем введения в руководящий состав портовых администраций представителей муниципалитета.

Со своей стороны и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил, что администрация планирует продолжить перевод морских портов Украины на модель работы "порт-лендлорд".

"Мы со Всемирным банком хотим продолжать переход на модель "порт-лендлорд". Мы хотим организовать руководство портов, чтобы корректнее планировать стратегии развития портов до 2028 года. Мы будем голосовать за стратегию и она будет принята... Также мы должны закончить экологическую оценку, я надеюсь, на протяжении месяца", - отметил Вецкаганс.

Как сообщалось, в конце 2018 года АМПУ и "Порт Антверпен Інтернешнл" (APEC, Бельгия) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение детального анализа работы украинских морпортов и дальнейшее взаимодействие для привлечения инвестиций в их развитие.

Теги: #рынок_земли #всемирный_банк #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:58 30.05.2019
Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

13:44 30.05.2019
Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку: Мое решение не эмоция, а позиция

13:44 30.05.2019
В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

В военной прокуратуре рассматривают несколько версий крушения армейского Ми-8 на Ровенщине

13:44 30.05.2019
Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

Развитие Азовского региона является приоритетом для Евросоюза в Украине

13:40 30.05.2019
Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

Рада проголосовала за государственное признание и поддержку Пласта

13:36 30.05.2019
Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьера

13:21 30.05.2019
"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

13:14 30.05.2019
Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

Рада приняла за основу проект закона "О среднем образовании"

12:59 30.05.2019
Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

Фракция Радикальной партии поддержит отставку Гройсмана

12:56 30.05.2019
Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Тимошенко предлагает начать процесс возвращения мира в Украину с "чистого листа" с выполнения Будапештского меморандума

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" введет 20% скидки на доставку грузов в порты "Мариуполь" и "Бердянск"

Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

Выручка ведущих инвестбанков мира в январе-марте упала впервые за 3 квартала - Coalition

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

SOCAR Turkey Enerji пересмотрела проект когенерационной станции в Турции, может начать строительство в 2019г

Падение производства автомобилей в Великобритании в апреле было рекордным за 10 лет

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА