Всемирный банк считает необходимым открыть рынок земли в Украине

Руководитель программ по инфраструктуре и стабильному развитию Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави заявил о необходимости открыть рынок земли в Украине для обеспечения стабильного развития всех отраслей, в том числе и портовой.

"В Украине - 33 млн га сельхозземель. Это второе место в Европе. И треть этой территории - очень хорошие плодородные земли. Но продуктивность с/х в Украине составляет 1/3 уровня Польши, 1/6 уровня Германии. Украине необходимо открывать рынок земли. Когда это будет сделано, состоится существенное улучшение работы отраслевых секторов, портового в том числе", - сказал Бахер Эль-Хифнави на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в четверг.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", по его словам, портовой сектор Украины не сможет гармонично развиваться без плотной работы с региональной властью, в том числе, и в части пользования землей.

"Ключевой момент для АМПУ, который стоит на пути развития портов, - это доступ к земле... В Украине очень сложно получить доступ к земле, но самый критический вопрос в этом плане - права на управление землей, поскольку без предоставления прав на управление землей АМПУ будет очень сложно поддерживать экономическое развитие муниципалитетов и страны в целом", - добавил представитель Всемирного банка.

Он также подчеркнул, что все вопросы, возникающие при взаимодействии между портом и городом, в том числе экологические, транспортные и прочие, можно решить путем введения в руководящий состав портовых администраций представителей муниципалитета.

Со своей стороны и.о. главы АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил, что администрация планирует продолжить перевод морских портов Украины на модель работы "порт-лендлорд".

"Мы со Всемирным банком хотим продолжать переход на модель "порт-лендлорд". Мы хотим организовать руководство портов, чтобы корректнее планировать стратегии развития портов до 2028 года. Мы будем голосовать за стратегию и она будет принята... Также мы должны закончить экологическую оценку, я надеюсь, на протяжении месяца", - отметил Вецкаганс.

Как сообщалось, в конце 2018 года АМПУ и "Порт Антверпен Інтернешнл" (APEC, Бельгия) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение детального анализа работы украинских морпортов и дальнейшее взаимодействие для привлечения инвестиций в их развитие.