Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

Кабинет министров намерен возложить обязанность организатора электронных аукционов по продаже э/э по двусторонним договорам на госпредприятие "Оператор рынка" (преобразуемый в ГП филиал госпредприятия "Энергорынок", который обязан обеспечить работу сегментов нового рынка э/э).

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что правительство может создать новую мегамонополистичную структуру. Проведение аукционов на рынке двусторонних договоров планируют отдать ГП "Оператор рынка", которое вообще-то, согласно закону, должно быть ответственным только за внутрисуточный рынок и рынок "на сутки вперед", - проинформировала о планах правительства народный депутат, член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая в колонке для "Экономической правды".

Войцицкая считает, что назначение Оператора рынка организатором аукционов по заключению двусторонних договоров приведет к срыву договорной кампании и настаивает на конкурсном отборе организатора аукционов.

По ее данным, на должность директора "Оператора рынка" планируют назначить экс-члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова, который также возглавлял Координационный центр по обеспечению энергореформы, не функционирующий с весны прошлого года.

Как сообщалось, в конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало проект постановления Кабинета министров о Порядке проведения электронных аукционов по продаже э/э по двусторонним договорам и Порядке выбора организаторов таких аукционов. По информации участников рынка, этот документ был принят на заседании Кабинета министров 22 мая, однако официально он до сих пор не опубликован, текст находится на доработке.

Порядок регулирует правила работы трех государственных производителей э/э (НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго"), однако к аукционам могут на добровольной основе присоединиться другие участники рынка.

По оценке разработчиков документа, подготовительный период к проведению аукционов составит 60-75 дней. Для начала работы новой модели рынка э/э с 1 июля, до 1 июня должна была пройти регистрация участников рынка двусторонних договоров, для этого необходимо было определить организатора соответствующих электронных аукционов (оба этих события не произошли).

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.