Британский ритейлер Watches of Switzerland привлечет 220 млн фунтов в рамках IPO

Британская Watches of Switzerland Group Ltd, крупнейший часовой ритейлер страны, привлечет около 220 млн фунтов стерлингов по итогам первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в четверг.

Компания установила цену размещения на уровне 2,7 фунта за акцию, что близко к верхней границе ранее объявленного диапазона 2,5-2,77 фунта.

Исходя из этого рыночная стоимость компании на начало торгов ее бумагами на LST будет составлять 647 млн фунтов ($818 млн), сообщается в пресс-релизе Watches of Switzerland.

Выход на открытый рынок позволит инвесткомпании Apollo Global Management, которой сейчас принадлежит Watches of Switzerland, сократить долю участия, но при этом сохранить контроль.

Полученные от IPO средства планируется направить на расширение бизнеса в США, а также на сокращение долга. В настоящее время Watches of Switzerland владеет 125 магазинами в Великобритании, включая монобрендовые бутики Rolex и Jaeger-LeCoultre, и 21 в Штатах. На долю компании приходится более половины продаж часов Rolex в Британии.

Темпы роста выручки Watches of Switzerland в последние пять лет составляли в среднем 18% в год, что больше, чем у большинства конкурентов. Сопоставимые продажи в прошлом фингоду увеличились на 9,2% - до 773 млн фунтов стерлингов, а EBITDA составила 67,7 млн фунтов.

В число организаторов сделки входят Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas и Investec.