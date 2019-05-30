Экономика

10:36 30.05.2019

Предварительные слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г

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Предварительные слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г

Предварительные слушания по иску "Нафтогаза Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в г. Люксембурге запланированы на июнь 2019 года, сообщил "Газпром" в своей квартальной отчетности по МСФО.

Иск был подан 15 февраля 2019 года. "Газпром" 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Газпром" в целях недопущения нарушения своих прав и законных интересов 24 мая 2019 года обжаловал в Апелляционном суде г. Люксембурга не вступившее в силу решение люксембургского суда от 12 марта 2019 года о признании и приведении в исполнение на территории г. Люксембурга арбитражного решения по транзиту. Дата слушаний по делу не назначена,- также пишет российская компания.

Как сообщалось, в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объема, который был недопоставлен, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Теги: #газпром #россия #украина #суд #нафтогаз_украины
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