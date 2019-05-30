Экономика

10:33 30.05.2019

SOCAR Turkey Enerji пересмотрела проект когенерационной станции в Турции, может начать строительство в 2019г

2 мин читать
SOCAR Turkey Enerji пересмотрела проект когенерационной станции в Турции, может начать строительство в 2019г

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" компании SOCAR/ГНКАР) пересмотрела проект когенерационной электростанции в Турции, планирует в течение 2019 года приступить к ее строительству.

"Строительство когенерационной электростанции входит в число проектов, запланированных на 2019 год. Первые работы по реализации проекта начались еще в прошлом году и постепенно набирают оборот", - говорится в документах SOCAR Turkey Enerji.

По данным компании, проект станции предполагает снабжение электроэнергией и паром НПЗ STAR, нефтехимического комплекса Petkim и будущего нефтехимического комплекса "Меркурий", который ГНКАР планирует построить совместно с компанией BP.

В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Станция будет построена на территории комплекса Petkim, на участке площадью 6,17 га. Строительство планируется осуществить в течение трех лет. Мощность станции составит 375 MWe/1084 МВт.

Согласно материалам к ОВОС, по оценке компании на август 2018 года, объем инвестиций на реализацию проекта предполагается в размере 1 млрд 721,278 млн турецких лир (около $285,4 млн по текущему курсу - ИФ).

Первоначально проект SOCAR Turkey Enerji по строительству когенерационной электростанции предполагал ввод в эксплуатацию первой очереди в начале 2018 года, к моменту запуска НПЗ STAR. Подготовительные работы по проекту были начаты еще в 2016 году, однако в том же году SOCAR Turkey Enerji приняла решение приостановить реализацию проекта по техническим причинам. На тот момент проект оценивался в $670 млн. Он предполагал, что станция будет работать на дешевом импортном угле и производить 293 МВт электроэнергии и 1700 тонн/час пара.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim. Кроме того, компания построила в Турции НПЗ STAR, контейнерный терминал, электростанцию, занимается поставками газа на внутренний рынок.

Официальный курс на 29 мая - 6,03 лиры/$1.

Теги: #турция #socar
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:54 26.05.2019
Глава Минобороны Турции заявил о поддержке Анкарой территориальной целостности Грузии

Глава Минобороны Турции заявил о поддержке Анкарой территориальной целостности Грузии

15:25 23.05.2019
МАУ запускает с 15 июня прямые рейсы в Измир из Киева

МАУ запускает с 15 июня прямые рейсы в Измир из Киева

05:38 17.05.2019
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

17:18 07.05.2019
Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

20:38 06.05.2019
В Стамбуле в июне пройдут повторные выборы мэра

В Стамбуле в июне пройдут повторные выборы мэра

20:07 06.05.2019
Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

Столтенберг надеется на решение по С-400, при котором Турция избежит санкций США

19:59 06.05.2019
Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

Анкара срочно нуждается в системе ПВО, и в НАТО об этом знают - глава турецкого МИД

00:40 05.05.2019
Турецкое агентство "Анадолу" заявляет, что его офис в секторе Газа попал под обстрел

Турецкое агентство "Анадолу" заявляет, что его офис в секторе Газа попал под обстрел

11:19 03.05.2019
Телеканал иновещания UATV начал трансляцию в Турции

Телеканал иновещания UATV начал трансляцию в Турции

10:37 02.05.2019
Украина и Турция в ходе IDEF-2019 договорились о поставках украинских ПТУР "Конус" для турецких основных боевых танков

Украина и Турция в ходе IDEF-2019 договорились о поставках украинских ПТУР "Конус" для турецких основных боевых танков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

ПОСЛЕДНЕЕ

Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов "Газпрома" по иску "Нафтогаза" запланированы на июнь 2019г, в Нидерландах - на декабрь

Падение производства автомобилей в Великобритании в апреле было рекордным за 10 лет

Официальные курсы Национального банка Украины на 30 мая

НКРЭКУ может позволить сертификацию оператора ГТС с отсроченным вступлением в силу соответствующего решения

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

Власти Грузии утвердили проект расширения порта в Поти

НКРСИ с 29 мая по 11 июня проведет проверку "Киевстара" по MNP

АМКУ предостерег участников нефтерынка от необоснованного повышения цен в связи с возможным дефицитом из-за санкций РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА