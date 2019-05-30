SOCAR Turkey Enerji пересмотрела проект когенерационной станции в Турции, может начать строительство в 2019г

Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" компании SOCAR/ГНКАР) пересмотрела проект когенерационной электростанции в Турции, планирует в течение 2019 года приступить к ее строительству.

"Строительство когенерационной электростанции входит в число проектов, запланированных на 2019 год. Первые работы по реализации проекта начались еще в прошлом году и постепенно набирают оборот", - говорится в документах SOCAR Turkey Enerji.

По данным компании, проект станции предполагает снабжение электроэнергией и паром НПЗ STAR, нефтехимического комплекса Petkim и будущего нефтехимического комплекса "Меркурий", который ГНКАР планирует построить совместно с компанией BP.

В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Станция будет построена на территории комплекса Petkim, на участке площадью 6,17 га. Строительство планируется осуществить в течение трех лет. Мощность станции составит 375 MWe/1084 МВт.

Согласно материалам к ОВОС, по оценке компании на август 2018 года, объем инвестиций на реализацию проекта предполагается в размере 1 млрд 721,278 млн турецких лир (около $285,4 млн по текущему курсу - ИФ).

Первоначально проект SOCAR Turkey Enerji по строительству когенерационной электростанции предполагал ввод в эксплуатацию первой очереди в начале 2018 года, к моменту запуска НПЗ STAR. Подготовительные работы по проекту были начаты еще в 2016 году, однако в том же году SOCAR Turkey Enerji приняла решение приостановить реализацию проекта по техническим причинам. На тот момент проект оценивался в $670 млн. Он предполагал, что станция будет работать на дешевом импортном угле и производить 293 МВт электроэнергии и 1700 тонн/час пара.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim. Кроме того, компания построила в Турции НПЗ STAR, контейнерный терминал, электростанцию, занимается поставками газа на внутренний рынок.

Официальный курс на 29 мая - 6,03 лиры/$1.