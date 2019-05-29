Экономика

18:19 29.05.2019

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

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Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

Окружной административный суд Киева в среду отменил решение Национального банка Украины (НБУ) об исключении ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Как говорится в сообщении НБУ на его сайте, кроме того, суд признал неправомерными действия НБУ об аннулировании свидетельства о включении общества в реестр.

"Решение суда не вступило в законную силу, и НБУ готовится к его обжалованию… Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебного дела и продолжит доказывать законность своих действий", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, решение об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" из реестра правление НБУ приняло 20 июля 2017 года по обращению Комитета по вопросам аудита банков Украины. Основанием для такого решения стало подтверждение "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ПриватБанка, в частности размера кредитного риска и регулятивного капитала. Аудиторская компания не смогла установить риски в ПриватБанке, которые впоследствии привели к его неплатежеспособности и дальнейшим расходам государства, связанных с национализацией банка.

Право НБУ на исключение из реестра аудиторов банков было предусмотрено ст. 7 Закона "О Национальном банке Украины" и ст. 70 Закона "О банках и банковской деятельности" и уточнено в нормативно-правовых актах НБУ. Практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета.

 

Теги: #нбу #украина #админсуд #pwc
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