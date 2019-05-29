Экономика

17:00 29.05.2019

НКРСИ с 29 мая по 11 июня проведет проверку "Киевстара" по MNP

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НКРСИ с 29 мая по 11 июня проведет проверку "Киевстара" по MNP

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулироване в сфере связи и информатизации (НКРСИ) с 29 мая по 11 июня проведет проверку оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с тем, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера (MNP).

"Вчера на заседании было принято решение провести проверки оператора "Киевстар" в связи с жалобами граждан", - сказала заведующая сектора по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Предметом проверки, по ее словам, является соблюдение мобильным оператором законодательства, а также стандартов при предоставлении телекоммуникационных услуг.

Она добавила, что в целом регулятор получил 11 жалоб на оператора "Киевстар".

"На следующей неделе, во вторник, утвердим и график проверок по остальным операторам", - сообщила Пивень, уточнив, что решение о проверках операторов на сайте не публикуется.

Как сообщалось, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Теги: #проверка #киевстар #нкрси #украина
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