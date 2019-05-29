Экономика

15:47 29.05.2019

"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

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"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

НЭК "Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в EUR357 млн.

Как сообщил глава компании Всеволод Ковальчук в ходе конференции "Интеграция Украины в ENTSO-E: ключевые преимущества и вызовы", в частности, на развитие энергосистемы необходимо направить EUR130 млн, на готовность генерации обеспечить резервы и автоматическое регулирование напряжения – EUR130 млн, на создание каналов связи для диспетчерского управления – EUR92 млн, на дополнительные исследования статической и динамической устойчивости и внедрение пособия по эксплуатации в ENTSO-E – EUR5 млн.

При этом, почти 40% (EUR138 млн) затрат будет профинансировано за счет привлеченных у международных финансовых организаций кредитных средств.

В.Ковальчук отметил, что для достижения цели участники рынка и ключевые стейкхолдеры должны выполнить ряд условий, реализовав свою часть задачи.

"Укрэнерго", в частности, ответственно за создание детального плана подготовки к работе энергосистемы в изолированном режиме с его утверждением в Совете нацбезопасности и обороны, генкомпании – за проведение модернизации блоков, в количестве необходимом для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в изолированном режиме работы ОЭС.

Кроме того, необходимо привести в соответствие с европейским украинское законодательство в сфере электроэнергетики (Верховная Рада, Кабмин, НКРЭКУ), внедрить новую модель рынка э/э (Рада, КМУ, НКРЭКУ, "Укрэнерго", "Энергорынок", операторы системы распределения), сертифицировать "Укрэнерго" как оператора системы передачи для получения статуса наблюдателя в ENTSO-E (НКРЭКУ, Минфин, НЭК), обеспечить финансирование мероприятий "Укрэнерго", связанных с интеграцией (НКРЭКУ), консолидировать внешнеполитические усилия для интеграции (МИД, МЭРТ).

В свою очередь управляющий директор ENTSO-E по стратегии и коммуникациям Сюзан Нис отметила, что они продолжат сотрудничество и предоставление технических рекомендации для скорейшего выполнения требований.

По ее словам, помимо выполнения задач, направленных на синхронизацию, "Укрэнерго" должно развивать свою инфраструктуру на фоне постоянно увеличивающей свою долю возобновляемой энергетики.

"Поэтому кроме синхронизации нам нужно перестраивать систему ценностей. Сети должны развиваться в направлении чистой энергии", - отметила она.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Украина и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов по достижению возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.

В июне 2017 года глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E. В июле соглашение вступило в силу после его подписания необходимым количеством европейских системных операторов.

Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года.

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; "дорожной карты".

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран.

Теги: #укрэнерго #entso_e #entso #украина #оэс
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