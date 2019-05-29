Экономика

15:26 29.05.2019

Забастовка работников нефтяной отрасли Норвегии может привести к снижению добычи на 7 месторождениях

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Забастовка работников нефтяной отрасли Норвегии может привести к снижению добычи на 7 месторождениях

Планы работников норвежской нефтяной отрасли объявить забастовку на следующей неделе могут привести к сокращению добычи на семи месторождениях, операторами которых являются такие компании как Equinor ASA и ConocoPhillips.

Почти 200 человек проведут забастовку 4 июня, если профсоюз работников отрасли и нефтяные компании не достигнут соглашения на переговорах, касающихся заработной платы, говорится в электронном письме профсоюза Lederne, на которое ссылается Bloomberg.

Профсоюз сообщил, что забастовка, вероятно, отразится на производстве, поскольку в ней планируют принять участие "ключевые работники" нефтяных компаний, однако в письме не уточняется, какими конкретно могут быть последствия.

"Мы полагаем, что забастовка отразится на добыче на этих месторождениях", - написал представитель профсоюза Сверре Симен Хов.

Представитель Норвежской организации нефтегазового сектора, представляющей работодателей, сообщил, что пока не может прогнозировать, какими будут последствия.

Как правило, профсоюзам и нефтяным компаниям удается прийти к соглашению на переговорах, которые обычно продолжаются и после крайнего срока. Однако в прошлом году компании Royal Dutch Shell Plc пришлось приступить к закрытию месторождения Knarr на норвежском шельфе из-за забастовки норвежских буровиков, которые не смогли договориться с работодателями о повышении зарплат и пенсий даже при посредничестве норвежских властей.

Теги: #норвегия #нефть #забастовки
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