Экономика

15:08 29.05.2019

Новый гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин: Наше сотрудничество с Минобороны должно стать взаимовыгодным

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Новоназначенный директор ГП Завод им.Малышева" (Харьков) Александр Чурсин видит одной из своих первоочередных задач на новой должности переход на взаимовыгодное сотрудничество с военным госзаказчиком с целью более широкого участия ведущего предприятия бронетанкового кластера госконцерна "Укроборонпром" в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях гособоронзаказа (ГОЗ).

"К сожалению, на сегодняшний день заказы Министерства обороны являются убыточными для оборонной промышленности, включая бронетанковую отрасль: оборонные заводы зажаты требованиями военной приемки, устарелых технических стандартов и неадекватными штрафными санкциями", - сказал Чурсин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Поэтому одной из ключевых задач нового менеджмента "Завода им.Малышева" я вижу усиление коммуникаций с военным госзаказчиком с целью перевода оборонной кооперации на взаимовыгодное партнерство с военным ведомством и более широкого нашего участия в госпрограмме перевооружения ВСУ и мероприятиях ГОЗ", - отметил он.

В числе приоритетов руководства завода Чурсин также назвал дальнейшее развитие программ технического перевооружения и производственной концентрации предприятия, повышение уровня автоматизации производственных процессов и внедрения программы управления заказами.

"На повестке дня также завершение присоединения к "Заводу им. Малышева" ГП "ХКБД" с сохранением за конструкторским бюро функций головного разработчика танковых двигателей", - сообщил Чурсин.

По его словам, основными приоритетами менеджмента остаются также решение задач импортозамещения отрасли, усиление экспортных позиций предприятия на внешних рынках, укрепление кадрового ресурса и обучение персонала, своевременная выплата заработной платы.

"Отдельное внимание планируем уделить работам по выделению развернутого на заводе производства гражданской продукции в самостоятельную структуру для снижения себестоимости продукции, расширения ее номенклатуры и более активного продвижения на рынке", - отметил Чурсин, уточнив: в первую очередь речь идет о заказах по производству оборудования для ТЭК.

Как сообщалось, в среду "Укроборонпром" назначил Чурсина новым директором ГП Завод им. Малышева" вместо возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя в связи с завершением срока действия его трудового контракта. До этого назначения Чурсин возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома".

ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанкловой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

В условиях новых вызовов обороноспособности государства "Укроборонпром" в 2015 году обнародовал планы по кратному увеличению загрузки мощностей по производству бронетехники нового поколения. В первую очередь, речь идет о новых модификациях БТР-3 и БТР-4, ОБТ "Оплот" и БМ "Дозор-Б".

В январе министр обороны Степан Полторак по итогам инспекции хода выполнения ГОЗ на ведущих предприятиях бронетанкового кластера "Укроборонпрома" выразил уверенность в своевременном выполнении ОПК "переходящих госконтрактов" по ГОЗ на 2018-2019 гг., а также ГОЗ на 2019 год.

Ранее в феврале 2018 года, Кабинет министров на своем заседании отменил с подачи военного ведомства инициированный ОПК в 2017 году, и поддержанный премьер-министром в январе, новый механизм ценообразования на оборонную продукцию, предусматривающий ограничения рентабельности по комплектующим военной продукции 5%, и 30% - по остальным затратам. В настоящее время в ОПК по-прежнему действуют введенные Минобороны в 2016 году ограничения рентабельности при производстве оборонной продукции - по комплектующим 1%, и по остальным затратам – 20%.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, в настоящее время МЭРТ разрабатывает новую модель ценообразования на оборонную продукцию с учетом опыта в этой сфере стран-членов НАТО. Ключевым принципом новой модели, по данным источников, является максимальное использование в оборонных закупках конкурентных процедур, а также баланс интересов военного госзакзчика и исполнителей ГОЗ. По некоторым оценкам, решение о переходе ОПК на новую модель ценообразования ожидалось до конца 2018 года.

Теги: #минобороны #украина
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