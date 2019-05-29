КС закрыл производство по приватизации объектов "Укррудпрома"

Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение о закрытии производства по приватизации объектов Государственной акционерной компании "Укррудпром".

Как сообщили агентству в КС, такое решение судьи приняли единогласно на закрытой части пленарного заседания большой палаты во вторник, продолжив рассмотрение дела по конституционному представлению 54 народных депутатов о конституционности ряда положений закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром".

На сайте суда значится, что по итогу рассмотрения "принято определение Большой палаты Конституционного суда Украины о закрытии производства по делу".

В письме трех судей КС, адресованном коллегам по Конституционному суду, было приведено по меньшей мере 6 дел, в которых усматривается манипуляция со стороны на то время главы КС Станислава Шевчука их рассмотрением ("О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром", "О системе гарантирования вкладов физических лиц", "О лишении В.Януковича звания Президента Украины", "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Впоследствии судьи КС выразили Шевчуку недоверие, проголосовали за его увольнение и избрали нового главу суда.

Как сообщалось, авторы конституционного представления считали условия приватизации по данному закону дискриминационными и требовали от КС признать закон неконституционным в целом.

Ранее принципы приватизации предприятий "Укррудпрома" неоднократно критиковались различными государственными ведомствами и министерствами, экспертами и парламентариями, однако Конституционный суд в октябре 2005 года отказался открыть конституционное производство.

ГАК "Укррудпром" создана в 1998 году. В ее уставный капитал было передано имущество пяти предприятий: Криворожского государственного железорудного комбината, Докучаевского государственного флюсодоломитного комбината, Новотроицкого рудоуправления, Балаклавского государственного рудоуправления им.Горького и государственного промышленно-производственного предприятия "Кривбассвзрывпром". Помимо этого, ГАК владела пакетами акций еще пяти предприятий: ГОК "Сухая Балка" - 25,1% акций, Южный ГОК - 25,78%, Центральный ГОК, Северный и Ингулецкий ГОКи - по 50%+1 акция.

Правительство Украины 1 марта 2002 года передало 100% акций ОАО "Комсомольское рудоуправление" (Донецкая обл.), входившего в состав ГАК "Укррудпром", в управление ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" сроком на пять лет с правом их дальнейшего выкупа.

Верховная Рада 9 апреля 2004 года приняла закон об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", который предоставил преимущественное право на выкуп акций входящих в "Укррудпром" предприятий их акционерам. В результате восемь предприятий были проданы их крупным негосударственным акционерам, тогда как сторонние инвесторы к продаже не допускались. Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" (Донецк), группа "Приват" (Днепр) и ООО "Смарт-групп".

Специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации в апреле 2015 года решила обратиться в КС и Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить законность приватизации ГАК "Укррудпром". Тогда же возглавлявший комиссию Борис Филатов сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту завладения имуществом ГАК "Укррудпром".