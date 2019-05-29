Экономика

14:30 29.05.2019

"Укрзализныця" утвердила концепцию филиала "Вокзальная компания" по формату Deutsche Bahn

2 мин читать
"Укрзализныця" утвердила концепцию филиала "Вокзальная компания" по формату Deutsche Bahn

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) утвердила концепцию создания филиала "Вокзальная компания" по модели немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский в интервью медиацентру "Магистраль".

Он отметил, что "дорожная карта" по созданию филиала начнет работу до конца 2019 года.

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат", - сказал Саболевский.

При этом он напомнил, что отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 год составил 405 млн грн.

Реорганизация будет проходить в три этапа. Сначала в филиал передадут вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания". Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов (всего на первом этапе – 106 вокзалов). После придет черед объектов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты – их в "Укрзализныци" почти 2,3 тыс., разъяснил план действий на ближайшее будущее Саболевский.

По его словам, в новый филиал также будет переведен и персонал. В частности, это касается сотрудников филиалов "Пассажирская компания" и "Центр строительно-монтажных работ", которые задействованы в станционной работе. Расчетная численность сотрудников нового филиала на начальном этапе - от 8 до 8,5 тыс. человек.

"Мы разработали новую концепцию структуры управления филиала. Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника… Например, глава станционного комплекса "Киев-Пассажирский" будет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А начальник вокзала "Львов" будет отвечать за объекты на пассажирских станциях "Трускавец", "Моршин", Самбор", - отметил Саболевский.

По словам директора, будут выделены 19 "якорных" вокзалов - по два-четыре на каждый региональный филиал.

"Модель, которую мы наследуем, когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала, - немецкая. Ей последовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, которая, в свое время, создала отдельную структуру - DB Station&Service. На момент основания (2001 год) у нее в управлении было почти 11 тыс. объектов, теперь же их 5,5 тыс. Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована", - добавил он.

Как сообщалось, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в апреле 2018 года анонсиро

Теги: #укрзализныця #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 29.05.2019
"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

15:42 29.05.2019
Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в парламенте

Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в парламенте

15:36 29.05.2019
Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

15:23 29.05.2019
У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

15:12 29.05.2019
Полиция решает вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности причастных к штурму горсовета Львова

Полиция решает вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности причастных к штурму горсовета Львова

15:08 29.05.2019
Новый гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин: Наше сотрудничество с Минобороны должно стать взаимовыгодным

Новый гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин: Наше сотрудничество с Минобороны должно стать взаимовыгодным

15:06 29.05.2019
Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

14:52 29.05.2019
Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

14:44 29.05.2019
Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

14:41 29.05.2019
КС закрыл производство по приватизации объектов "Укррудпрома"

КС закрыл производство по приватизации объектов "Укррудпрома"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава совета НБУ вновь заявил о модернизации монетарной политики для ускорения роста экономики

НБУ внес изменения в Положение о лицензировании банков

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

Забастовка работников нефтяной отрасли Норвегии может привести к снижению добычи на 7 месторождениях

Глава совета НБУ вновь заявил о модернизации монетарной политики для ускорения роста экономики

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX может остаться в силе еще минимум на 2 месяца

"Укргазвыдобування" и канадская Vermilion в случае победы в конкурсах по СРП будут поровну инвестировать и делить прибыль

Заявление Зеленского о четких обязательствах обслуживать госдолг могло бы повысить доверие инвесторов к Украине

Авиакомпания Jonika запускает с 21 июля прямые рейсы из Львова в Афины

Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

Украина и Молдова в июле 2019г. запустят контейнерный поезд из Одессы в Кишинев

Суд в обеспечении иска компании Кропачева запретил ФГИ проводить приватизацию "Центрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА