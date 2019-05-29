"Укрзализныця" утвердила концепцию филиала "Вокзальная компания" по формату Deutsche Bahn

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) утвердила концепцию создания филиала "Вокзальная компания" по модели немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский в интервью медиацентру "Магистраль".

Он отметил, что "дорожная карта" по созданию филиала начнет работу до конца 2019 года.

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат", - сказал Саболевский.

При этом он напомнил, что отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 год составил 405 млн грн.

Реорганизация будет проходить в три этапа. Сначала в филиал передадут вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания". Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов (всего на первом этапе – 106 вокзалов). После придет черед объектов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты – их в "Укрзализныци" почти 2,3 тыс., разъяснил план действий на ближайшее будущее Саболевский.

По его словам, в новый филиал также будет переведен и персонал. В частности, это касается сотрудников филиалов "Пассажирская компания" и "Центр строительно-монтажных работ", которые задействованы в станционной работе. Расчетная численность сотрудников нового филиала на начальном этапе - от 8 до 8,5 тыс. человек.

"Мы разработали новую концепцию структуры управления филиала. Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника… Например, глава станционного комплекса "Киев-Пассажирский" будет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А начальник вокзала "Львов" будет отвечать за объекты на пассажирских станциях "Трускавец", "Моршин", Самбор", - отметил Саболевский.

По словам директора, будут выделены 19 "якорных" вокзалов - по два-четыре на каждый региональный филиал.

"Модель, которую мы наследуем, когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала, - немецкая. Ей последовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, которая, в свое время, создала отдельную структуру - DB Station&Service. На момент основания (2001 год) у нее в управлении было почти 11 тыс. объектов, теперь же их 5,5 тыс. Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована", - добавил он.

Как сообщалось, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в апреле 2018 года анонсиро