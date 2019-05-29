"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" начнет куплю-продажу газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ), первые торги планируется провести в июне.

"Выход газового дивизиона группы "Нафтогаз" на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине", - сообщается в пресс-релизе НАК.

"Нафтогаз Трейдинг" уже получил аккредитацию на УЭБ. Продажа газа планируется на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, или того же месяца, в котором состоялись торги.

В "Нафтогазе" отметили, что для участия в торгах заинтересованным сторонам необходимо пройти процедуру KYC (know your customer) и получить аккредитацию на бирже.

"Мы давно и внимательно следим за торгами на энергетической бирже. Решению перевести часть трейдинговых операций с газом на биржу предшествовал комплексный анализ. Мы изучали позитивный опыт "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты", которые уже много лет успешно осуществляют торговлю нефтепродуктами на УЭБ. Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и добавит публичности нашей торговой деятельности, - пояснил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

Согласно пресс-релизу, торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добывающих компаний. В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство соглашений на украинском газовом рынке подписываются через прямые договора. В 2017 году на бирже реализованы 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году – 154,2 млн куб. м. При этом спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м.

"Выход большой газовой компании со значительной долей рынка на биржу – важное событие. Такой шаг может стать основой для создания в Украине действительно конкурентного рынка газа. Думаю, уже сейчас это позитивно повлияет на репрезентативность биржевых котировок. До этого они формировались на УЭБ частными газодобывающими компаниями, отечественными и международными трейдерами. Ни для кого не секрет, что цены группы "Нафтогаз" являются весомым ориентиром для рынка. Теперь мы получили прекрасную возможность добавить украинскому газовому рынку еще больше прозрачности, конкурентности и прогнозируемости", – добавил глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" был создана "Нафтогазом Украины" в августе 2018 года для поставки газа промышленным предприятиям.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.