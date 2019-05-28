Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с миссией Международного валютного фонда (МВФ) выразил надежду, что Верховная Рада после перевыборов обеспечит основу для получения следующего транша фонда.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - подчеркнул Зеленский на встрече с миссией во главе с Роном ван Роденом.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, на встрече с миссией МВФ также глава Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.