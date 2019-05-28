МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - цитирует ван Родена пресс-служба главы Украинского государства.

В миссии МВФ также отметили, что до этих переговоров будут постоянные консультации относительно формирования новой повестки дня реформ.

По словам ван Родена, досрочные выборы в Верховную Раду – это новая возможность для ускорения преобразований в стране.

Кроме того, руководитель миссии МВФ указал на важность продолжения работы антикоррупционных институций – Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк после этой встречи заявил, что Украина получит транш МВФ после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства.