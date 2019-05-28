Экономика

19:59 28.05.2019

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

1 мин читать
МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - цитирует ван Родена пресс-служба главы Украинского государства.

В миссии МВФ также отметили, что до этих переговоров будут постоянные консультации относительно формирования новой повестки дня реформ.

По словам ван Родена, досрочные выборы в Верховную Раду – это новая возможность для ускорения преобразований в стране.

Кроме того, руководитель миссии МВФ указал на важность продолжения работы антикоррупционных институций – Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк после этой встречи заявил, что Украина получит транш МВФ после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства.

Теги: #переговоры #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 28.05.2019
Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

20:04 28.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

19:45 28.05.2019
Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

18:29 28.05.2019
Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

10:16 28.05.2019
Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

14:55 27.05.2019
Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

08:39 27.05.2019
Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

05:53 26.05.2019
США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле – госдепартамент

20:58 24.05.2019
Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

20:41 24.05.2019
Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран будет поэтапно прекращать соблюдение обязательств по СВПД, пока не нормализуются продажи нефти

"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

Брюссель обсуждает с Киевом шаги для получения макрофинансовой помощи – представитель ЕК

ПриватБанк исчерпал лимит этого года на выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк - домохозяйствам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА