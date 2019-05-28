Тегеран будет поэтапно прекращать соблюдение обязательств по СВПД, пока не нормализуются продажи нефти

Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики, заявил официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави.

"Иран продолжит предпринимать последовательные и поэтапные шаги по прекращению соблюдения предусмотренных СВПД обязательств на основе заявления СБ ООН до тех пор, пока статус-кво продаж нефти и банковских транзакций не вернется к положению, существовавшему до выхода США из сделки", - цитируют во вторник Хосрави иранские СМИ.

СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В соответствии с этой сделкой Иран ограничил деятельность в атомной сфере в обмен на приостановку международных и односторонних санкций. Сменивший Барака Обаму на посту президента Дональд Трамп в мае прошлого года объявил о выходе США из СВПД и возобновлении в отношении Ирана санкции, в том числе в нефтяной и банковской сферах.

Страны Евросоюза, оставшиеся в СВПД, пообещали разработать специальный платежный механизм, который позволил бы продолжать торговые и финансовые операции, прежде всего в нефтяной сфере с Ираном, в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не заработал.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.