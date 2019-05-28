"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

Общая сумма налогов, заплаченных компаниями "AXA Страхование" и "AXA Страхование Жизни" в 2018 году, составила более 153,8 млн грн, сообщается в пресс-релизе страховщика.

По информации пресс-службы, "AXA Страхование" заплатила 147,15 млн грн, "AXA Страхование Жизни" - 6,65 млн грн.

"AXA Страхование" на протяжении 11 лет является крупнейшим налогоплательщиком на страховом рынке, у нас нулевая толерантность к оптимизации налогообложения, мы всегда платим все налоги и сборы. Поэтому, если сравнить оплаченные нами суммы налогов со средними показателями по рынку, уровень нашей налоговой нагрузки отличается не на десятки процентов, а в разы", - цитирует пресс-служба председателя правления Андрея Перетяжко.

Согласно сообщению страховщика, в 2018 году объем страховых платежей в Украине вырос на 6 млрд грн по сравнению с 2017-м (49,4 против 43,4 млрд грн), а с ним увеличился и объем налогов, уплаченных страховыми компаниями, которые платят 3%-й налог на общие поступления. 10 крупнейших страховых компаний заплатили в бюджет Украины 850 млн грн в 2018 году.