Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что Украина получит транш Международного валютного фонда (МВФ) уже после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства, это не является проблемой.

"Я думаю, что это будет уже после парламентских выборов и формирования правительства. Смотрите, транш важен, но он важен прежде всего для Национального банка, который пополняет золотовалютные резервы. Сейчас на этом этапе важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства, как внутренние – по бюджету, так и внешние", - сказал он журналистам во вторник после брифинга, посвященного встрече президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ.

Данилюк подчеркнул, что для этого важно продолжать сотрудничество с МВФ.

Он отметил, что во встрече принимали участие глава НБУ Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы достаточно детально проговорили все элементы сотрудничества", - указал секретарь СНБО.