Экономика

19:45 28.05.2019

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

1 мин читать
Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает, что Украина получит транш Международного валютного фонда (МВФ) уже после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства, это не является проблемой.

"Я думаю, что это будет уже после парламентских выборов и формирования правительства. Смотрите, транш важен, но он важен прежде всего для Национального банка, который пополняет золотовалютные резервы. Сейчас на этом этапе важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства, как внутренние – по бюджету, так и внешние", - сказал он журналистам во вторник после брифинга, посвященного встрече президента Украины Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ.

Данилюк подчеркнул, что для этого важно продолжать сотрудничество с МВФ.

Он отметил, что во встрече принимали участие глава НБУ Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мы достаточно детально проговорили все элементы сотрудничества", - указал секретарь СНБО.

Теги: #сотрудничество #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 28.05.2019
Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

20:04 28.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

19:59 28.05.2019
МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

18:29 28.05.2019
Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

10:16 28.05.2019
Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

14:55 27.05.2019
Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

20:58 24.05.2019
Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

20:41 24.05.2019
Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

20:20 24.05.2019
Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

20:15 24.05.2019
Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

Представители МВФ на встрече с руководством Государственной судебной администрации отметили прогресс в подготовке к работе ВАКС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран будет поэтапно прекращать соблюдение обязательств по СВПД, пока не нормализуются продажи нефти

"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

Брюссель обсуждает с Киевом шаги для получения макрофинансовой помощи – представитель ЕК

ПриватБанк исчерпал лимит этого года на выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк - домохозяйствам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА