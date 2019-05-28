Экономика

19:43 28.05.2019

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

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Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что вопрос транзита российского газа через территорию Украины является одним из наиболее важных вызовов на данный момент.

"В этом году у нас достаточно серьезные вызовы по транзиту (российского газа - ИФ) через Украину. Сейчас я буду именно этим вопросом заниматься. Это вопрос не только экономический, но и геополитический", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО.

Теги: #транзит #рф #газ
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