Экономика

19:33 28.05.2019

Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

2 мин читать
Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко выступает за снижение тарифов на газ в два раза и за пересмотр условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает во вторник пресс-служба политсилы, Бойко сообщил журналистам в кулуарах парламента, что тарифы на газ можно смело снижать более чем в два раза.

"И это не популизм, а экономически обоснованные расчеты. Соответствующий законопроект №9403 нашего авторства будет сегодня рассматриваться на комитете. Я надеюсь, что он пройдет комитет. Согласно законопроекту, цена газа для всех категорий потребителей не должна превышать 4800 грн. за тысячу кубометров. После переговоров, которые мы провели с руководством РФ, она может быть еще меньше – 3800 грн за тыс. куб. м", – сказал Бойко.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться снижения тарифов. "И призываем все ответственные политические силы поддержать нашу инициативу", – подчеркнул политик.

Также, по его словам, необходимо пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом.

"В том виде, в котором сегодня существует сотрудничество с МВФ, оно невыгодно для Украины. Страна стала заложником бюрократов из МВФ. Нельзя так выстраивать отношения с Фондом… Нужно пересмотреть условия, реструктуризировать задолженность и выйти на выгодное для страны и людей, а не для бюрократов из МВФ, сотрудничество", - отметил Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 11.04.2019
В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

18:56 28.03.2019
В команде кандидата в президенты Бойко видят риск фальсификаций из-за нарушения порядка транспортировки бюллетеней

В команде кандидата в президенты Бойко видят риск фальсификаций из-за нарушения порядка транспортировки бюллетеней

13:47 27.03.2019
Бойко обещает снизить цену на газ и обеспечить стабильную работу промышленности

Бойко обещает снизить цену на газ и обеспечить стабильную работу промышленности

19:04 18.03.2019
В Николаевской области напали на дом руководителя штаба Бойко

В Николаевской области напали на дом руководителя штаба Бойко

14:48 05.03.2019
Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

19:40 21.02.2019
Бойко: Из 8 автозаводов Украины работает один, и тот еле-еле

Бойко: Из 8 автозаводов Украины работает один, и тот еле-еле

13:48 18.02.2019
Бойко: При нынешних тарифах у людей все деньги будут забирать на оплату коммунальных услуг

Бойко: При нынешних тарифах у людей все деньги будут забирать на оплату коммунальных услуг

09:33 11.02.2019
В Харькове неизвестные попытались уничтожить политическую рекламу "Оппозиционной платформы – За жизнь" - заявление политсилы

В Харькове неизвестные попытались уничтожить политическую рекламу "Оппозиционной платформы – За жизнь" - заявление политсилы

15:20 07.02.2019
Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

Бойко: Внесение курса на НАТО в Конституцию противоречит декларации о суверенитете Украины

17:57 05.02.2019
Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе

Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

ПОСЛЕДНЕЕ

Международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу, но сотрудничество с МВФ является залогом продолжения реформ - глава НБУ

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основания для получения следующего транша МВФ – встреча с миссией Фонда

МВФ готов после выборов в Раду и формирования Кабмина срочно прибыть в Киев для продолжения переговоров – встреча с Зеленским

Тегеран будет поэтапно прекращать соблюдение обязательств по СВПД, пока не нормализуются продажи нефти

"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

Украина получит транш МВФ после парламентских выборов и формирования правительства – Данилюк

Новоназначенный секретарь СНБО: вопрос транзита российского газа - один из наибольших вызовов сейчас

Задолженность по зарплате в Украине в апреле возросла на 6,2%

Данилюк о "дефолте": есть позиция отдельных бизнесменов, а есть позиция государства - защищать своих граждан

Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА