Бойко выступает за пересмотр условий сотрудничества с МВФ и снижение тарифов на газ

Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко выступает за снижение тарифов на газ в два раза и за пересмотр условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщает во вторник пресс-служба политсилы, Бойко сообщил журналистам в кулуарах парламента, что тарифы на газ можно смело снижать более чем в два раза.

"И это не популизм, а экономически обоснованные расчеты. Соответствующий законопроект №9403 нашего авторства будет сегодня рассматриваться на комитете. Я надеюсь, что он пройдет комитет. Согласно законопроекту, цена газа для всех категорий потребителей не должна превышать 4800 грн. за тысячу кубометров. После переговоров, которые мы провели с руководством РФ, она может быть еще меньше – 3800 грн за тыс. куб. м", – сказал Бойко.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться снижения тарифов. "И призываем все ответственные политические силы поддержать нашу инициативу", – подчеркнул политик.

Также, по его словам, необходимо пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом.

"В том виде, в котором сегодня существует сотрудничество с МВФ, оно невыгодно для Украины. Страна стала заложником бюрократов из МВФ. Нельзя так выстраивать отношения с Фондом… Нужно пересмотреть условия, реструктуризировать задолженность и выйти на выгодное для страны и людей, а не для бюрократов из МВФ, сотрудничество", - отметил Бойко.