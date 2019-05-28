Экономика

19:19 28.05.2019

Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

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Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 0,4% на фоне темы дефолта

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах во вторник упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн, и Минфину пришлось вернуть ставку самых коротких трехмесячных бумаг на 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на трехмесячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, двухлетние, ранее популярные среди нерезидентов – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на шести- и двенадцатимесячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн, что позволило Минфину несколько компенсировать потери.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения ($73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи восьмимесячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно $13,2 млн и $3,9 млн, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

Ожидаемого ранее притока нерезидентов в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream во вторник не произошло, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского FT на выходных о целесообразности дефолта.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник утром составило до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу дня бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%

Гривня во вторник, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн/$1 с 26,345 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Теги: #овгз #итоги
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