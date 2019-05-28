Экономика

19:10 28.05.2019

GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

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GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

Американский концерн General Electric Co. (GE) планирует сократить более тысячи рабочих мест в подразделении по производству энергетического оборудования во Франции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

GE представила профсоюзам план "восстановления устойчивой конкурентоспособности" за счет ликвидации 1044 рабочих мест, говорится в сообщении. Сокращение будет происходить главным образом на ее площадке в Бельфоре, на востоке Франции, и затронет как производственных рабочих, так и вспомогательный персонал.

Эксперты предупреждают, что, если GE реализует свои намерения, у нее могут начаться разногласия с французскими властями, неоднократно призывавшими компанию не делать этого.

Правительство Франции в феврале оштрафовало GE за невыполнение условий по созданию новых рабочих мест в рамках заключенной в 2015 году сделки с Alstom. GE создала всего 25 новых рабочих мест во Франции за последние три года вместо обещанных 1 тыс.

В конце 2017 года GE объявила о планах уволить 12 тыс. сотрудников GE Power в рамках принимаемых компанией мер по сокращению расходов, а новый глава компании Ларри Калп называл укрепление подразделения GE Power одним из своих главных приоритетов.

Акции GE дорожают на 0,6% во вторник. С начала года капитализация конгломерата повысилась на 31,1%, до $82,4 млрд.

Теги: #ge #сша #франция #штат #сокращение
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