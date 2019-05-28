Экономика

18:29 28.05.2019

Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

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Данилюк: мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы

Новая украинская власть будет активно сотрудничать с МВФ и другими международными организациями относительно подготовки новой программы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк на брифинге во вторник в Киеве.

Он опроверг распространяемые в СМИ месседжи о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что все понимают, что решение о роспуске парламента – это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", - отметил Данилюк.

Он также озвучил первые шаги, которые намерена сделать новая власть: "Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания (в Украине – ИФ) этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев".

Теги: #снбо #данилюк #мвф
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