Экономика

18:05 28.05.2019

ПриватБанк исчерпал лимит этого года на выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк - домохозяйствам

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ПриватБанк исчерпал лимит этого года на выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Ощадбанк и Укргазбанк - домохозяйствам

В связи с высоким спросом на программу "теплых" кредитов ПриватБанк исчерпал лимит на выдачу займов объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а Ощадбанк и Укргазбанк – частным домохозяйствам.

Как сообщило Госагенство по энергоэффктивности и энергосбережению, Укргазбанк и Ощадбанк продолжают выдачу "теплых" кредитов ОСМД, а Укрэксимбанк – физлицам.

По данным Госагентства, в нынешнем году домохозяйства уже получили 740 млн грн "теплых" кредитов из запланированных 1,1 млрд грн.

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Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических). Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

Теги: #кредиты #банки #энергоэффективность
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