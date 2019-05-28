Украине нужно обязательно выполнять обязательства по внешнему долгу - Абромавичус

Экс-министр экономики Украины, член команды президента Владимира Зеленского Айварас Абромавичус считает, что государство обязательно должно выполнять свои внешние долговые обязательства.

"Я считаю, что мы должны брать на себя обязательства, которые будем выполнять. Поэтому обязательно нужно обслуживать долг, тем самым уменьшая процентную ставку кредитования, потому что она падает всегда у платежеспособных и тех стран и компаний, которым доверяют", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник возле здания администрации президента Украины.

Говоря о высказанном бизнесменом Игорем Коломойским мнении о возможности объявления Украиной дефолта, Абромавичус отметил, что каждый "может высказывать то, что хочет".

"Конечно, персона Коломойского многим интересна, в том числе, журналистам, но его комментарии, естественно, не создают благоприятного инвестиционного фона. Поэтому я очень доволен, что многие члены команды президента прокомментировали, что Украина должна всегда быть надёжным деловым партнёром как для внутреннего, так и иностранного инвестора", - подчеркнул он.