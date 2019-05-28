Экономика

14:50 28.05.2019

Wizz Air отсрочила на один месяц запуск рейсов из Киева в Лейпциг

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Wizz Air отсрочила на один месяц запуск рейсов из Киева в Лейпциг

Wizz Air, одна из крупнейших европейских бюджетных авиакомпаний, перенесла запуск рейсов из Киева в Лейпциг (Германия) с 5 июля на 9 августа.

Как свидетельствуют данные в системе бронирования, первый вылет из Киева (Жуляны) запланирован на 9 августа в 13:00, обратно из Лепцига (Галле) – на 14:45 по местному времени.

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Планируемая длительность полета - чуть более двух часов.

Стоимость одного билета составляет от 1300 грн в одну сторону.

Как сообщалось, Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской дочки "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать $2,5 млрд для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #wizz_air #лейпциг
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