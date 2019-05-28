Экономика

13:12 28.05.2019

ДТЭК официально получил контроль в "Киевоблэнерго" и уволил правление компании

2 мин читать
ДТЭК официально получил контроль в "Киевоблэнерго" и уволил правление компании

ЧАО "Киевоблэнерго" уведомило о приобретении "ДТЭК" контроля над компанией, получив соответствующую информацию от государственного учреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" (АРИФУ).

Кроме того, согласно сообщениям на сайте облэнерго, наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных "ДТЭК" электросетевых компаниях оно отсутствует, а оперативным управлением занимается генеральный директор.

В настоящее время в операционный холдинг "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В конце апреля Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", а в середине мая "ДТЭК" объявил о закрытии сделки по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у VS Energy.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #контроль #киевоблэнерго #правление #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 27.05.2019
"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

12:10 27.05.2019
Нефтегазовая ассоциация призывает не допустить отсрочки нового порядка администрирования топлива

Нефтегазовая ассоциация призывает не допустить отсрочки нового порядка администрирования топлива

18:21 23.05.2019
Объекты "Воды Донбасса" частично обесточены из-за долгов

Объекты "Воды Донбасса" частично обесточены из-за долгов

11:28 23.05.2019
В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

18:49 16.05.2019
ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

11:57 14.05.2019
Для запуска в Украине стационарных постов фиксации скорости необходимо принятие нескольких документов – Князев

Для запуска в Украине стационарных постов фиксации скорости необходимо принятие нескольких документов – Князев

11:14 11.05.2019
Украинскую академию назвали одной из лучших

Украинскую академию назвали одной из лучших

14:47 10.05.2019
Объекты Концерна РРТ в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения за долги

Объекты Концерна РРТ в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения за долги

09:58 22.04.2019
Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса" требует решения на уровне правительства – Тимченко

Ситуация с энергоснабжением КП "Вода Донбасса" требует решения на уровне правительства – Тимченко

16:24 19.04.2019
ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,7% – МЭРТ

Совет НБУ рекомендовал правительству упростить покупку физлицами госбумаг - Данилишин

ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019г до 2,7% – МЭРТ

Совет НБУ рекомендовал правительству упростить покупку физлицами госбумаг - Данилишин

Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

Dragon Capital объявил о продаже производителя продуктов питания "Чумак" компании "Дельта Вилмар"

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА