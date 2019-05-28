Экономика

12:47 28.05.2019

Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

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Перенос энергореформы недопустим из-за опасности ее отмены как таковой - ВЭА

Перенос запуска новой модели оптового рынка э/э будет означать полный и категорический отказ от реформы энергорынка, считают во Всеукраинской Энергетической Ассамблее (ВЭА).

"Перенос даты внедрения второго этапа (на первом этапе, с 1 января 2019 года, был либерализован розничный рынок э/э –ИФ) недопустим в связи с тем, что, во-первых, отложенная реформа нивелирует саму идею реформы, во-вторых, перенос на три месяца (до 1 октября), ставит под угрозу надежное прохождение осенне-зимнего максимума 2019-2020 гг. Многолетний опыт нам подсказывает, что перед каждым осенне-зимним максимумом у страны появляется много разных сложностей, которые необходимо урегулировать", - говорится в открытом обращении ВЭА к правительству, парламенту и президенту Украины за подписью ее главы, экс-министра топлива и энергетики Ивана Плачкова.

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После либерализации оптового рынка Украине следует сосредоточиться на скорейшей интеграции украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E), что позволит, в первую очередь, нарастить экспортный потенциал и сбалансировать тарифную политику за счет возможного импорта, считают в ВЭА. По мнению экспертов, эту задачу возможно выполнить лишь в условиях полноценного конкурентного рынка э/э.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии, однако участники рынка отмечают неготовность некоторых сегментов новой модели к работе с запланированной даты. На этом фоне в парламенте на прошлой неделе было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих перенос запуска рынка. О необходимости отсрочки заявляет и ряд международных организаций, в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Теги: #реформа #энергорынок #вэа #плачков
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