Экономика

11:33 28.05.2019

Dragon Capital объявил о продаже производителя продуктов питания "Чумак" компании "Дельта Вилмар"

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Dragon Capital объявил о продаже производителя продуктов питания "Чумак" компании "Дельта Вилмар"

Dragon Capital объявил о продаже всей своей доли в компании "Чумак", ведущем украинском производителе продуктов питания, компании Delta Wilmar - украинскому филиалу Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии.

"Мы рады объявить об успешном выходе из нашей инвестиции в "Чумак". Нам было очень приятно поддерживать такой замечательный бизнес и команду менеджеров в течение последних 10 лет", - цитируется в сообщении компании генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Чумак" является крупным производителем продуктов питания, который производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия. Компания основана в 1996 году шведскими бизнесменами в Каховке (Херсонская обл.) и сегодня является одним из крупнейших переработчиков томатов в СНГ с годовой мощностью переработки до 100 тыс. тонн.

Согласно финансовому отчету компании, его выручка в 2018 году выросла на 23,6% - до 1,48 млрд грн, чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 100,4 млн грн.

Wilmar International Limited основана в 1991 году со штаб-квартирой в Сингапуре и сегодня является ведущей азиатской агропромышленной группой. Группа имеет более 500 заводов и широкую дистрибьюторскую сеть, охватывающую Китай, Индию, Индонезию и около 50 других стран и регионов.

Деятельность компании включает производство пальмового масла, переработку масличных культур, рафинацию пищевых масел, рафинацию сахара, производство потребительских товаров, специальных жиров, биодизеля и удобрений, а также муко- и рисомольное производство.

В Украине группа работает с 2004 года. ООО "Дельта Вилмар СНГ" специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. В структуру компании входит два завода – один по переработке тропических масел, другой – по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Пивденный".

Теги: #dragon_capitals #продажа #чумак
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