Экономика

09:53 28.05.2019

Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

3 мин читать
Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

 Потенциально позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы политической турбулентностью и высокими рисками страны, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Возросшие политические риски уже негативно отражаются на настроениях финансовых доноров и инвесторов. Мы ожидаем охлаждения их интереса к портфельному и прямому инвестированию в Украину. Поэтому потенциально позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы подобной политической турбулентностью", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр".

"Безусловно, это позитивный шаг, облегчающий для инвесторов вложения в украинские ценные бумаги, однако в краткосрочной перспективе существенного эффекта ожидать не стоит, так как помимо вопроса удобства инвесторы смотрят на риски страны и доходность. И до подключения к Clearstram иностранные инвесторы имели возможность купить, например, украинские ОВГЗ", - сказал он, напомнив, что с начала 2019 года портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился до 41 млрд грн с 6 млрд грн.

Начальник управления стратегического планирования Укргазбанка Виктор Пастернак полагает, что присоединение украинского рынка к сети международного депозитария Clearstream положительно повлияет на курс национальной валюты: "Присоединение к Clearstream положительно повлияет на курс гривни как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что Минфин может теперь привлекать и, как следствие, обслуживать долг и осуществлять погашение не в валюте, а в гривне, что, в свою очередь, изменит структуру госдолга в сторону увеличения в ней гривневой составляющей".

Руководитель по работе с ценными бумагами Альфа-Банка Украина Виктор Сизоненко, в свою очередь отметил, что присоединение украинского рынка к Clearstream является позитивным фактором для укрепления национальной валюты, но не решающим. "Более важным фактором, определяющим динамику курса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, будет направление реформ, которое Украина выберет в ближайшее время, и их соответствие ожиданиям зарубежных инвесторов", - добавил он.

По словам Сизоненко, этот "канал", в первую очередь, облегчает инвестирование, поскольку нерезидентам не нужно будет открывать дополнительные счета в Украине, и поэтому обращение ОВГЗ в Clearstream будет в большей степени способствовать заведению валюты в страну, а не ее оттоку. "Тем не менее, это не убережет украинский рынок от возможности оттока валюты, если иностранные инвесторы решат свернуть текущие инвестиции", - добавил он.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко также прогнозирует укрепление курса гривни в краткосрочном периоде в результате присоединения украинского рынка к Clearstream.

"Прогнозируется, что данная система будет работать на вход валюты в страну в начале запуска... Говоря о краткосрочном влиянии, прогнозируется укрепление гривни и увеличение объема инвестиций в страну: мы ожидаем, что гривня пробьет уровень 25,90-26,00 грн/$1", - сказал он.

Как сообщалось, Clearstream, международный центральный депозитарий ценных бумаг, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая 2019 года присоединяет украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии НБУ, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов.

Теги: #банкиры #экономика #биржи #украина #clearstream #инвесторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 28.05.2019
В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

В Одессе пожарные ликвидировали возгорание в цеху по изготовлению мебели

07:15 28.05.2019
За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики четырежды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

07:06 28.05.2019
В ДТП в Сумах пострадал пешеход

В ДТП в Сумах пострадал пешеход

06:27 28.05.2019
На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

На взятке в $3тыс. США задержан мэр сельского совета в Киевской области

05:47 28.05.2019
Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

02:23 28.05.2019
В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

В столице восстановили стекло на пешеходном мосту

00:24 28.05.2019
Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

23:37 27.05.2019
Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

Гражданин Украины пытался нелегально вывезти через границу $35 тыс. США

22:57 27.05.2019
Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

Луценко заявил, что намерен вернуться в политику после парламентских выборов

22:29 27.05.2019
Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Предпосылок для дефолта нет - банкиры

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

ПОСЛЕДНЕЕ

Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА

Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

Предпосылок для дефолта нет - банкиры

"Спецтехноэкспорт" поставил в Индию очередную партию комплектующих в рамках долгосрочного контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС

Рустам Гильфанов: "Книжка про сміття" – пример серьезного отношения детей к глобальным проблемам

В Киеве завершилась торгово-инвестиционная миссия экспертов по недвижимости FIABCI

Дефолт может стать катализатором экономического роста в Украине – Украинский институт будущего

Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА