Позитивные последствия запуска "линка" Clearstream могут быть нейтрализованы политической турбулентностью – банкиры

Потенциально позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы политической турбулентностью и высокими рисками страны, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Возросшие политические риски уже негативно отражаются на настроениях финансовых доноров и инвесторов. Мы ожидаем охлаждения их интереса к портфельному и прямому инвестированию в Украину. Поэтому потенциально позитивные последствия запуска "линка" Clearstream будут в значительной степени нейтрализованы подобной политической турбулентностью", - сказал старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр".

"Безусловно, это позитивный шаг, облегчающий для инвесторов вложения в украинские ценные бумаги, однако в краткосрочной перспективе существенного эффекта ожидать не стоит, так как помимо вопроса удобства инвесторы смотрят на риски страны и доходность. И до подключения к Clearstram иностранные инвесторы имели возможность купить, например, украинские ОВГЗ", - сказал он, напомнив, что с начала 2019 года портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился до 41 млрд грн с 6 млрд грн.

Начальник управления стратегического планирования Укргазбанка Виктор Пастернак полагает, что присоединение украинского рынка к сети международного депозитария Clearstream положительно повлияет на курс национальной валюты: "Присоединение к Clearstream положительно повлияет на курс гривни как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что Минфин может теперь привлекать и, как следствие, обслуживать долг и осуществлять погашение не в валюте, а в гривне, что, в свою очередь, изменит структуру госдолга в сторону увеличения в ней гривневой составляющей".

Руководитель по работе с ценными бумагами Альфа-Банка Украина Виктор Сизоненко, в свою очередь отметил, что присоединение украинского рынка к Clearstream является позитивным фактором для укрепления национальной валюты, но не решающим. "Более важным фактором, определяющим динамику курса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, будет направление реформ, которое Украина выберет в ближайшее время, и их соответствие ожиданиям зарубежных инвесторов", - добавил он.

По словам Сизоненко, этот "канал", в первую очередь, облегчает инвестирование, поскольку нерезидентам не нужно будет открывать дополнительные счета в Украине, и поэтому обращение ОВГЗ в Clearstream будет в большей степени способствовать заведению валюты в страну, а не ее оттоку. "Тем не менее, это не убережет украинский рынок от возможности оттока валюты, если иностранные инвесторы решат свернуть текущие инвестиции", - добавил он.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко также прогнозирует укрепление курса гривни в краткосрочном периоде в результате присоединения украинского рынка к Clearstream.

"Прогнозируется, что данная система будет работать на вход валюты в страну в начале запуска... Говоря о краткосрочном влиянии, прогнозируется укрепление гривни и увеличение объема инвестиций в страну: мы ожидаем, что гривня пробьет уровень 25,90-26,00 грн/$1", - сказал он.

Как сообщалось, Clearstream, международный центральный депозитарий ценных бумаг, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая 2019 года присоединяет украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии НБУ, и сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов.