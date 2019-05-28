Экономика

09:37 28.05.2019

Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель

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Цены на нефть поднимаются, Brent подорожала до $70,21 за баррель

 Нефть Brent слабо дорожает во вторник после подъема цены на 3,5% за предыдущие две сессии, стоимость WTI уверенно растет.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы, касающиеся торгового спора США и Китая, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 составляет $70,21 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $1,42 (2,07%) - до $70,11 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,61 (1,04%) - до $59,24 за баррель. Основной сессии в Нью-Йорке в понедельник не было из-за праздника (День памяти). По итогам торгов в пятницу контракт подорожал на $0,72 (1,24%) - до $58,63 за баррель.

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Пекином, ухудшили настрой трейдеров, поскольку продолжение торгового спора омрачает перспективы спроса на нефть.

В то же время Трамп в понедельник заявил, что США не ожидают смены власти в Иране, и это ослабило опасения дальнейшего ограничения поставок нефти из Ирана на мировой рынок.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит трейдеров. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обвиняет Иран в поддержке йеменских повстанцев народности Хути, которые провели в общей сложности 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе, пишет Bloomberg.

Теги: #цены #нефть
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