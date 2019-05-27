Экономика

19:58 27.05.2019

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

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Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Первичные размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, как ожидается, до конца этого квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, говорится в презентации Нацбанка на его сайте в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream.

"Вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе (ожидается до конца 2019 года)", – отмечается в документе.

НБУ констатирует, что в настоящее время основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке – до 60 млрд грн.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", запуск размещения ОВГЗ через торговую платформу Bloomberg реально может произойти несколько позднее – в июле или даже позже. Одна из причин – сопротивление этому проекту со стороны украинского регулятора рынка ценных бумаг НКЦБФР, которая считает необходимым, чтобы торговые платформы получили разрешение на такие операции подобно тому, как их получают украинские биржи.

Как сообщалось, портфель гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года вырос с 6,3 млрд грн до 41,1 млрд грн по сравнению с 337,1 млрд грн у НБУ, 259,1 млрд грн – у украинских банков, 18,5 млрд грн –украинских юрлиц и 3,1 млрд грн у украинских физлиц.

Теги: #торговля #овгз
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