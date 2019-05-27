Экономика

19:13 27.05.2019

Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

2 мин читать
Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

Мэрия Киева поддерживает необходимость введения нового рынка э/э, однако его запуск должен происходить с переходным периодом, который позволит всем участникам адаптироваться к работе в новых условиях, заявил заместитель председателя Киевгоргосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Безусловно, шаги в направлении реформирования давно назрели в Украине, и проведена колоссальная подготовительная работа для их воплощения. Тем не менее, как заместитель председателя КГГА я вижу практические риски, касающиеся выполнения нового закона "О рынке э/э". В первую очередь я говорю о том, что перезагрузить нашу энергетику по новым правилам через месяц мы не готовы", - цитирует его слова пресс-служба КГГА.

По словам Пантелеева, ТЭЦ в городах сегодня не смогут получить временную поддержку от государства и окажутся перед угрозой остановки в разгаре подготовки к новому отопительному сезону.

Таким образом, подытожил чиновник, запуск рынка с 1 июля будет нести реальную угрозу для жизнедеятельности страны.

"Я полностью поддерживаю создание реального рынка электроэнергии в качестве первого шага, который приближает нас к европейским стандартам. Однако большинство стран Европы, прошедшие этот путь, имело гораздо больше времени для имплементации таких сложных механизмов. Поэтому надо прислушиваться к мнению экспертов, в том числе, международных и дать возможность энергетикам поработать в условиях переходного периода как минимум три месяца, а оптимально в течение года", - выразил убеждение Пантелеев.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии, однако участники рынка отмечают неготовность некоторых сегментов новой модели к работе с запланированной даты. На этом фоне в парламенте на прошлой неделе было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих перенос запуска рынка. О необходимости отсрочки заявляет и ряд международных организаций, в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Теги: #перенос #кгга #энергорынок #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 27.05.2019
ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

11:46 24.05.2019
Коломойский - за перенос нового энергорынка на неопределенный срок до решения вопроса монополии в энергетике

Коломойский - за перенос нового энергорынка на неопределенный срок до решения вопроса монополии в энергетике

16:00 23.05.2019
Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

14:31 23.05.2019
Опубликован текст законопроекта о переносе запуска энергорынка на 1 октября

Опубликован текст законопроекта о переносе запуска энергорынка на 1 октября

11:46 23.05.2019
Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

Кличко уволил руководителей департамента соцполитики КГГА

09:26 22.05.2019
В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

В столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии

12:17 17.05.2019
КГГА направит 127 млн грн на летний отдых и оздоровление более 11 тыс. детей

КГГА направит 127 млн грн на летний отдых и оздоровление более 11 тыс. детей

05:44 17.05.2019
Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

01:38 17.05.2019
Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

Компания SpaceX со второго раза попытается запустить на орбиту ракету с 60 интернет-спутниками

19:48 16.05.2019
Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Предпосылок для дефолта нет - банкиры

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Торговля ОВГЗ вскоре переместится на международные торговые площадки

Предпосылок для дефолта нет - банкиры

"Спецтехноэкспорт" поставил в Индию очередную партию комплектующих в рамках долгосрочного контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС

Рустам Гильфанов: "Книжка про сміття" – пример серьезного отношения детей к глобальным проблемам

В Киеве завершилась торгово-инвестиционная миссия экспертов по недвижимости FIABCI

Дефолт может стать катализатором экономического роста в Украине – Украинский институт будущего

Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА