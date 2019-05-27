Новый энергорынок следует запускать с переходным периодом во избежание перебоев с энергоснабжением - КГГА

Мэрия Киева поддерживает необходимость введения нового рынка э/э, однако его запуск должен происходить с переходным периодом, который позволит всем участникам адаптироваться к работе в новых условиях, заявил заместитель председателя Киевгоргосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

"Безусловно, шаги в направлении реформирования давно назрели в Украине, и проведена колоссальная подготовительная работа для их воплощения. Тем не менее, как заместитель председателя КГГА я вижу практические риски, касающиеся выполнения нового закона "О рынке э/э". В первую очередь я говорю о том, что перезагрузить нашу энергетику по новым правилам через месяц мы не готовы", - цитирует его слова пресс-служба КГГА.

По словам Пантелеева, ТЭЦ в городах сегодня не смогут получить временную поддержку от государства и окажутся перед угрозой остановки в разгаре подготовки к новому отопительному сезону.

Таким образом, подытожил чиновник, запуск рынка с 1 июля будет нести реальную угрозу для жизнедеятельности страны.

"Я полностью поддерживаю создание реального рынка электроэнергии в качестве первого шага, который приближает нас к европейским стандартам. Однако большинство стран Европы, прошедшие этот путь, имело гораздо больше времени для имплементации таких сложных механизмов. Поэтому надо прислушиваться к мнению экспертов, в том числе, международных и дать возможность энергетикам поработать в условиях переходного периода как минимум три месяца, а оптимально в течение года", - выразил убеждение Пантелеев.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии, однако участники рынка отмечают неготовность некоторых сегментов новой модели к работе с запланированной даты. На этом фоне в парламенте на прошлой неделе было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих перенос запуска рынка. О необходимости отсрочки заявляет и ряд международных организаций, в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.