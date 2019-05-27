Рустам Гильфанов: "Книжка про сміття" – пример серьезного отношения детей к глобальным проблемам

Как отходы превращаются в удобрения, что делать с пачкой из-под сока, и какого размера "мусорные острова" в океане, узнавали посетители Детского форума во Львове на презентации новой книги от Видавництва Старого Лева и благотворительного проекта ЛакіБукс.

Автор "Книжки про сміття" Галина Ткачук и активистка движения ZeroWasteLviv Ирина Миронова провели на форуме два мероприятия, посвященные выходу книги.

"Два формата разговоров о книге, которые мы выбрали, показали два измерения интереса к мусорной проблеме у юных читателей. Посетители первой презентации благодаря Ирине увидели, как подготовить ПЭТ-бутылку к сортировке, какие вещи ежедневного потребления помогают нам создавать меньше мусора и как компостные черви превращают пищевые отходы в удобрение. Эта, так сказать, "антимусорная обыденность" очень интересует людей независимо от возраста. Идея того, что ты можешь делать ежедневные несложные шаги для спасения нашей планеты – очень заразная", - рассказывает автор книги.

Во время второй беседы аудитория погрузилась в обсуждение важных глобальных вопросов, например, как делать выбор при приобретении определенной вещи: как решить, насколько она экологична, какими соображениями следует руководствоваться. Ведь в конце концов срок использования каждой вещи когда-то истечет, и призыв книги – не засорять свалки токсичным хламом, который когда-то был ежедневными вещами. Этот разговор провели в форме конкурса "Наши наиболее и наименее экологичные вещи". Весь сценарий такого разговора можно прочитать в "Книге о мусоре" в разделе "Что завтра станет мусором?».

"Год назад мы провели воркшоп. В течение месяца киевские школьники дискутировали по поводу экологических проблем. Эта книга – результат дискуссий и пример того, как серьезно дети относятся к глобальным проблемам человечества", – считает инициатор проекта ЛакіБукс, основатель IT-компании Lucky Labs Рустам Гильфанов.

Кроме Галины Ткачук в авторский коллектив книги о мусоре входят восемь киевских подростков, принявших участие в эко-воркшопе от ЛакіБукс – Карина Пархоменко, Александра Гома, Анна Березовская, Сергей Колядич, Анастасия Сахно, Анна Терещук, Никита Суботовский и Андрей Добровольский. Иллюстрации для книги подготовил Антон Селлеший. В скором времени "Книга о мусоре", как и все другие издания ЛакіБукс, будет бесплатно передана в детские библиотеки Украины.