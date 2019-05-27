В Киеве завершилась торгово-инвестиционная миссия экспертов по недвижимости FIABCI

Торгово-инвестиционная миссия Международной федерации специалистов недвижимости (FIABCI) в составе представителей 15 стран 22-25 мая посетили Киев с целью изучения инвестиционного потенциала Украины и проектов в сфере недвижимости.

"FIABCI ежегодно проводит всемирный конгресс по недвижимости и в этом году он проходит в Москве. Поскольку украинская делегация не принимает в нем участие, мы решили пригласить членов FIABCI в Украину с целью демонстрации иностранным инвесторам и гостям FIABCI инвестиционного потенциала Украины и проектов недвижимости, интересных с точки зрения инвестирования", - отметила президент "ФИАБСИ-Украина" (FIABCI, Международная федерация недвижимости) Анна Коваль.

По ее словам, в рамках визита делегация в составе 28 гостей из 15 стран провела ряд бизнес-встреч, в том числе с представителями офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

Кроме того, частью программы стало знакомство с успешно реализованными в Киеве проектами в сфере недвижимости. "Среди всех предложенных вариантов для посещения иностранных инвесторов заинтересовал жилой комплекс "Бульвар Фонтанов", так как он уже завершен и представлен в премиальном сегменте, - отметила член международного борда FIABCI Катерина Пилипчук.

Как отметила Коваль, украинский рынок недвижимости вызвал интерес, в первую очередь, у инвесторов из США, Канады, Европы и Китая.

"По результатам визита "ФИАБСИ-Украина" продолжает активно вести переговоры с инвесторами с целью предоставления более детальной информации об условиях инвестирования в Украину. В данный процесс будут привлечены украинские девелоперы", - добавила она.

City One Development (Киев) Валерия Кодецкого, выступающая девелопером строительства ЖК "Бульвар Фонтанов" на ул. Патриса Лумумбы, 6/1 в Киеве, объявила 17 мая 2019 года о завершении строительства проекта.

"Бульвар Фонтанов" реализован в принципиально новом формате на рынке Украины – city resort, преимуществом которого является приватность, лаунж атмосфера загородной жизни со всеми преимуществами размещения комплекса в деловом и историческом центре Киева, - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" менеджер по корпоративным коммуникациям компании City One Development Галина Мартыненко.

В частности, инфраструктура проекта включает территории для занятия спортом, детские игровые площадки, ландшафтные решения и единственную в Киеве аллею светомузыкальных фонтанов длиной 150 м.

На сегодня ЖК "Бульвар Фонтанов" заселен на 50%. В рамках проекта построено 4 здания общей площадью 100 000 кв. м. Проект включает 820 квартир, а также подземный паркинг, рассчитанный на 1200 паркомест и коммерческие помещения. Площадь участка под проектом составляет 4 га, при этом более трети территории отведено под зеленые зоны.

По состоянию на май-2019 в комплексе продано более 75% квартир и практически все коммерческие помещения.

Заказчиком и основным инвестором строительства выступила инвестиционно-девелоперская компания UDP (Киев). Архитектурная часть проекта "Бульвар Фонтанов" разработана киевской проектной организацией "Бюро инвестиционных проектов - проектный менеджмент". Девелопер – City 1 Development, генподрядчик проекта – Devenstroy.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников и портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК " Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК " Святобор" (Киев) и др.

FIABCI International объединяет брокеров, девелоперов, инвесторов, управляющих недвижимостью, архитекторов, оценщиков, юристов, нотариусов, консультантов и других специалистов по недвижимости с 70 стран мира. Ассоциация FIABCI, имея представительство в ООН, занимается решением глобальных вопросов доступного жилья, устойчивого развития городов, экологии, др.

Украинской подразделение организации "ФИАБСИ-Украина" начало работу в 2007 году.