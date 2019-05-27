Экономика

15:44 27.05.2019

Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

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Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переносу намеченного на 1 июля запуска нового оптового рынка электрической энергии, однако соответствующее решение должна принимать Верховная Рада, заявил представитель главы государства в Кабинете министров Андрей Герус.

"Президент готов (к переносу рынка – ИФ) и на год, и на три месяца. Но отсрочить может только парламент, поскольку это закон (внедрение рынка регулируется законом – ИФ)", – написал Герус на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка электрической энергии, однако участники рынка отмечают неготовность некоторых сегментов новой модели к работе с запланированной даты. На этом фоне в парламенте на прошлой неделе было зарегистрировано несколько законопроектов, предусматривающих перенос запуска рынка. О необходимости отсрочки заявляет и ряд международных организаций, в частности Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Теги: #электроэнергия #законопроект #рынок #рада
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