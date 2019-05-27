"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю текущего года завершит масштабную реконструкцию подстанции "Бортничи" стоимостью около 50 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам реконструкции будет фактически создана новая подстанция. В ходе работ будет полностью заменено открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ, два трансформатора мощностью 40 МВА, установлены современные элегазовые выключатели 110 кВ, вакуумные выключатели 35 и 6 кВ, а также микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

"Полное обновление оборудования подстанции "Бортничи" - это важная составная часть большого инфраструктурного проекта. Он создаст надежную энергетическую базу для начала масштабной реконструкции Бортнической станции аэрации. В перспективе электроподстанция станет для нее основным источником питания. Также после реконструкции появится возможность подключать к энергосети новых потребителей. Это особо актуально для Дарницкого района, который сейчас активно застраивается", - заявил операционный директор ДТЭК Киевские электросети Виталий Шайда, которого цитирует пресс-служба.

По сообщению "ДТЭК Киевские электросети", изначально планировался капремонт подстанции, но впоследствии компания решила дофинансировать проект и строить подстанцию практически с нуля.

Подстанция "Бортничи" построена в 1965 году для обеспечения э/э Бортнической станции аэрации. Оборудование электроподстанции уже отработало два нормативных срока эксплуатации – более 50 лет.