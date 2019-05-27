Экономика

15:38 27.05.2019

"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

1 мин читать
"ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю реконструирует подстанцию "Бортничи", питающую станцию аэрации

 Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" к ноябрю текущего года завершит масштабную реконструкцию подстанции "Бортничи" стоимостью около 50 млн грн.

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам реконструкции будет фактически создана новая подстанция. В ходе работ будет полностью заменено открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ, два трансформатора мощностью 40 МВА, установлены современные элегазовые выключатели 110 кВ, вакуумные выключатели 35 и 6 кВ, а также микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

"Полное обновление оборудования подстанции "Бортничи" - это важная составная часть большого инфраструктурного проекта. Он создаст надежную энергетическую базу для начала масштабной реконструкции Бортнической станции аэрации. В перспективе электроподстанция станет для нее основным источником питания. Также после реконструкции появится возможность подключать к энергосети новых потребителей. Это особо актуально для Дарницкого района, который сейчас активно застраивается", - заявил операционный директор ДТЭК Киевские электросети Виталий Шайда, которого цитирует пресс-служба.

По сообщению "ДТЭК Киевские электросети", изначально планировался капремонт подстанции, но впоследствии компания решила дофинансировать проект и строить подстанцию практически с нуля.

Подстанция "Бортничи" построена в 1965 году для обеспечения э/э Бортнической станции аэрации. Оборудование электроподстанции уже отработало два нормативных срока эксплуатации – более 50 лет.

Теги: #киев #реконструкция #дтэк #бортничи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 27.05.2019
В Киеве завершилась торгово-инвестиционная миссия экспертов по недвижимости FIABCI

В Киеве завершилась торгово-инвестиционная миссия экспертов по недвижимости FIABCI

14:25 27.05.2019
KAN Development открыла I очередь ЖК "Файна Таун" с первой в Киеве смарт-улицей

KAN Development открыла I очередь ЖК "Файна Таун" с первой в Киеве смарт-улицей

02:26 27.05.2019
Поврежденные элементы моста заменят в течение суток, пообещал Кличко

Поврежденные элементы моста заменят в течение суток, пообещал Кличко

19:14 26.05.2019
Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста в Киеве, проход временно перекрыт

18:48 26.05.2019
Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

Вандалы повредили стекло на пешеходно-велосипедном мосту, открытым к Дню Киева

14:14 26.05.2019
В Быковнянском лесу в Киеве найдено 28 снарядов времен Второй мировой

В Быковнянском лесу в Киеве найдено 28 снарядов времен Второй мировой

13:43 26.05.2019
В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

В киевском парке Муромец утром сгорели деревянные трибуны волейбольной площадки

09:29 26.05.2019
Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

23:53 25.05.2019
В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

В Киеве открыли "стеклянный" пешеходный мост

06:42 25.05.2019
В столице на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок

В столице на выходных ограничат движение транспорта из-за велогонок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

Всемирный банк выделит Украине $200 млн на привлечение частных инвестиций в АПК

ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

ПОСЛЕДНЕЕ

"Спецтехноэкспорт" поставил в Индию очередную партию комплектующих в рамках долгосрочного контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС

Рустам Гильфанов: "Книжка про сміття" – пример серьезного отношения детей к глобальным проблемам

Дефолт может стать катализатором экономического роста в Украине – Украинский институт будущего

Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

Всемирный банк выделит Украине $200 млн на привлечение частных инвестиций в АПК

Дефолт не выгоден новой власти - Милованов

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Одессы в Барселону

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА