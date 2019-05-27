Экономика

15:37 27.05.2019

Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

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Российская ОАК подала в суд на концерн "Антонов"

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, РФ) подало в суд на украинский государственный авиационный концерн (ГАК) "Антонов", говорится в материалах судебной картотеки.

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая. Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и ООО "ОАК-Антонов" - совместное предприятие ОАК и "Антонова".

В феврале представитель ОАК сообщал "Интерфаксу", что "ОАК-Антонов" будет ликвидировано, поскольку "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности", само СП "не ведет переговоров".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов. В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП. Годом позже предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в "Укроборонпром", сам ГАК был ликвидирован.

Теги: #рф #оак_антонов #суд #антонов
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