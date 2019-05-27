Экономика

14:55 27.05.2019

Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

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Сейчас точно не время отказываться от сотрудничества с МВФ – советник Зеленского

 Президент Владимир Зеленский делает ставку на привлечение инвестиций для ускорения экономического роста, что станет невозможным в случае объявления дефолта, полагает советник Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ. Это отрежет нас от внешних рынков заимствования капитала. Это крайне опасно, учитывая, что инвестиции – это основная ставка сейчас на возможность получить импульс для дальнейшего экономического роста. И это достаточно четко артикулируется президентом Зеленским", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, отказ от сотрудничества с МВФ будет диссонировать с этим тезисом президента, отметил Устенко.

"Приток инвестиций в страну может еще более ослабнуть по сравнению даже с нынешними "полуживыми" темпами. То есть мы рискуем тем, что эти потоки вообще будут стремиться к нулю", – прогнозирует исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

По его словам, в виду грядущих пиковых выплат по государственному долгу финансовую стабильность в стране будет гораздо легче обеспечить при наличии программы сотрудничества с МВФ. При этом объявление дефолта не освободит Украину от необходимости продолжить обслуживание внешних долгов, подчеркивает советник Зеленского.

"Внешние долги были списаны ограниченному количеству очень бедных африканских стран. Но в основном внешние долги не списывают полностью. Они остаются, их нужно обслуживать", – сказал Олег Устенко.

Сравнивая Украину с Грецией накануне дефолта, Олег Устенко подчеркнул различие ситуаций.

"В Греции была совершенно другая ситуация - очень высокий уровень долга, а у нас с объемом долга все не так уж плохо. Наша проблема – это колоссальная стоимость его обслуживания, потому что нам не очень-то доверяют. Нужно пытаться сделать все возможное для повышения доверия, чтобы заместить эти крайне дорогие долги, которые съедают почти 5% ВВП только на обслуживании. Нужно улучшать ситуацию, активизировать реформы, чтобы снижать уровень риска для экономики и замещать дорогие долги более дешевыми", – пояснил он.

В то же время, говоря о примере Аргентины, Устенко отметил сходство в отношении невыполнения антикоррупционной повестки дня и заявленных реформ в целом.

"Как и Аргентина, Украина пыталась продемонстрировать МВФ больший прогресс, нежели он был на самом деле. Такого рода "обман" не полезен ни Украине, ни МВФ", – сказал эксперт.

Он также раскритиковал реструктуризацию долгов, проведенных министром финансов Натальей Яресько.

"Реструктуризация европейских бондов во время руководства Минфином г-жой Яресько – одна из самых некачественных реструктуризаций долгов за последние десять лет в мире. Самое ужасное в ней то, что мы взяли на себя обязательство отдавать часть нашего будущего экономического роста в оплату за те $3 млрд, которые были списаны… Боюсь, что это была трагическая ошибка. Такого рода реструктуризации даже с привязкой к будущему росту должны иметь лимит по выплатам, а эта реструктуризация его не имела. Сейчас нужна серьезная стратегия, как двигаться в правильном направлении. И, скорее всего, часть финансистов обсуждает сейчас именно возможные подвижки по этой тематике. Но это совсем не означает, что нужны какие-то "яркие" шаги в виде отказа от сотрудничества с МВФ", – сказал Олег Устенко.

Как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал Коломойский.

Теги: #инвестиции #устенко #экономика #мвф
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