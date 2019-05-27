Экономика

14:44 27.05.2019

"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

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"Нафтогаз" в июле снизит цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на природный газ для нужд населения на 8% по сравнению с ценой на июнь – до 5,803 тыс. грн/1 тыс. куб.м (без НДС и услуг по транспортировке и распределению), сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

"Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому, "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце", – написал он.

Как сообщалось, Кабмин постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Пересмотрев формулу расчета цены для продажи газа по ПСО, правительство повысило ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку). Установившаяся с весны 2019 года конъюнктура на европейском рынке привела к снижению цены газа и на украинском. Стоимость ресурса для промпотребителей упала ниже установленного Кабмином для населения уровня цены.

В связи с этим правительство внесло изменения, согласно которым, в рамках выполнения положения о ПСО, цена на газ для населения и ТКЭ определяется как средняя арифметическая цена продажи газа НАКом для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующая в месяце, предшествующему месяцу поставки.

Как сообщалось, июне 2019 года "Нафтогаз" снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 грн) по сравнению с действующей в мае – до 5,803 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Теги: #нафтогаз #население #цены #коболев #тарифы
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