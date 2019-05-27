Всемирный банк выделит Украине $200 млн на привлечение частных инвестиций в АПК

Всемирный банк (ВБ) выделит Украине $200 млн на программу по ускорению притока частных инвестиций в сельское хозяйство с целю смягчения отдельных препятствий на пути доступа малых и средних предприятий на рынок сельскохозяйственной продукции.

Согласно сообщению на сайте финнучреждения, Совет директоров Всемирного банка утвердил проект 24 мая 2019 года.

Проект направлен на обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности сельхозполитики и системы господдержки; стимулирование диверсификации сельхозпроизводства и содействие комплексному развитию сельских районов; укрепление национальной системы безопасности пищевых продуктов; повышение эффективности использования имеющейся инфраструктуры для хранения и транспортировки агропродовольственных товаров, создание стабильного климата для инвестиций в инфраструктуру и логистику.

Среди приоритетов программы ВС также повышение безопасности владения, ценности и прозрачности использования государственных сельхозземель; улучшение управления водными ресурсами и предоставление услуг ирригации; создание предпосылок для улучшения доступа к сельхозресурсам для всех типов производителей; улучшение доступа к финансовым инструментам и инструментам управления рисками для всех заинтересованных сторон с использованием передового опыта ЕС и международного сообщества.

Общая стоимость проекта оценивается в $1,294 млрд.