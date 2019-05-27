Экономика

14:25 27.05.2019

KAN Development открыла I очередь ЖК "Файна Таун" с первой в Киеве смарт-улицей

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KAN Development открыла I очередь ЖК "Файна Таун" с первой в Киеве смарт-улицей

ООО "К.А.Н. Девелопмент" (Киев) 25 мая официально запустило первую очередь периметрального закрытого жилого квартала "Файна Таун" класса "комфорт" в районе столичных Нивок площадью 43,9 кв. м на участке площадью 2,51 га.

"Новый мини-городок от KAN, представляя собой независимую экосистему, имеет все необходимое для динамичной жизни современного человека: дворы без машин, пешеходные променады, смарт-улицу, насыщенное озеленение (в целом 12 га), спортивно-туристические зоны, коворкинг и даже собственную анимационную команду", - сообщила пресс-служба KAN Development в понедельник.

Как подчеркнул почетный президент группы компаний KAN Development Игорь Никонов во время открытия, завершение строительства первой очереди ЖК состоялось в заявленный строк, что являлось одним из главных приоритетов компании.

Проект ЖК "Файна Таун" разместился на участке 39 га между ул. Салютная, Щербаковская, Эстонская и Туполева.

В частности, в рамках проекта часть ул. Салютная была трансформирована в смарт-улицу, которая включает: интегрированное в программу "Безопасный город" видеонаблюдение, LED-освещение, две станции подзарядки электромобилей, встроенные мусорные баки, лавочки с USB-зарядными устройствами, питающиеся от солнечных панелей; тактильные элементы, сниженные бордюры и яркую выделенную полосу для велосипедистов и роллеров.

Кроме того, смарт-улица включает музыкальный сухой фонтан с подсветкой, а стрит-ритейл ЖК представлен кафе, ресторанами, магазинами и салонами красоты на первых этажах домов.

Как сообщалось со ссылкой Никонова, строительство первой очереди ЖК "Файна Таун" стартовало весной-2017.

Согласно проекту, общая площадь квартир составит более 320 тыс. кв. м. Инфраструктура квартала также включает парковки на 5 тыс. машиномест, 17 площадок для спорта, два детских сада, школу и торговый центр, которые будут строиться параллельно с первой очередью.

Общая площадь коммерческих помещений комплекса составит порядка 13 тыс. кв.м, в том числе торговый центр с фитнес-клубом и супермаркетом.

Девелопером проекта выступает KAN Development, генеральным подрядчиком – KAN BUD, проектировщиком – "Архиматика".

ООО "К.А.Н. Девелопмент" создано в 2001 году. Портфель реализованных проектов компании в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и "К.А.Н. Девелопмент"), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и "К.А.Н. Девелопмент"), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center.

Теги: #киев #строительство #кан_девелопмент
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