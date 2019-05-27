Нефтегазовая ассоциация призывает не допустить отсрочки нового порядка администрирования топлива

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обратилась к президенту, парламенту и правительству с призывом не допустить отсрочки мероприятий по усилению контроля над оборотом топлива, внедрение которых запланировано на 1 июля.

Согласно соответствующему заявлению организации, обнародованному на ее сайте, предлагаемая законопроектом № 10212 (от 9 апреля 2019 года) отсрочка введения лицензирования деятельности по производству, оптовой/розничной торговле и хранению нефтепродуктов, а также поэтапной установки уровнемеров и расходомеров на резервуарах нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС), фактически приведет к отмене реформы.

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Комментируя вопрос выдачи лицензий на хранение нефтепродуктов фермерскими хозяйствами и промышленными потребителями в ассоциации подчеркнули, что Государственная фискальная служба (ГФС) не запрещает хранить топливо, а лишь проверяет наличие документов.

"Если предприятие имеет все разрешительные документы на осуществление производства, торговли, хранения и реализации топлива, которые оно согласно действующему законодательству и так должно иметь, оно без труда получит лицензию", – отмечено в заявлении НАУ.

В ассоциации отметили, что изменения по усилению контроля над оборотом топлива были приняты еще в конце прошлого года, "поэтому никакой неожиданности или внезапности в этих нормах нет". Отдельно в НАУ подчеркнули, что введение лицензирования не приведет к дефициту топлива на украинском рынке

Как сообщалось, 23 ноября 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9260 с правками в Налоговый кодекс о повышении ряда акцизов и сборов для увеличения доходов госбюджета-2019. Среди прочего закон предусматривает внедрение лицензирования деятельности по производству, хранению, оптовой и розничной торговле топливом, поэтапное введение системы контроля за оборотом и остатками топлива на акцизных складах с использованием уровнемеров и расходомеров-счетчиков, внедрение контроля над целевым использованием топлива, предназначенного для авиатранспорта.

Ранее со ссылкой на ассоциацию сообщалось, что в Украине с нарушениями работает, по меньшей мере, 1,5 тыс. заправок, а объем реализации топлива через нелегальные пункты, работающие без разрешительной документации, составляет порядка 40 тыс. тонн в месяц. Доля теневого рынка дизельного топлива в зависимости от региона составляет около 20%, сжиженного газа – 30-50%. В результате этого государственный и местные бюджеты Украины в 2018 году недополучили около 10 млрд грн.