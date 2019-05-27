Экономика

12:06 27.05.2019

ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

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ЕБРР выступает за перенос даты запуска нового оптового рынка э/э

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР/EBRD, European Bank for Reconstruction and Development) считает необходимым перенести на некоторое время намеченный на 1 июля запуск нового оптового рынка электрической энергии из-за отсутствия необходимой для его успешного функционирования регуляторной базы и технической инфраструктуры.

Согласно пресс-релизу банка, запуск рынка в той стадии готовности, которая наблюдается в настоящее время, вероятнее всего, приведет сбоям в новой модели и может не соответствовать интересами потребителей и участников рынка.

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"В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск", – подчеркнули в ЕБРР, добавив, что банк со своей стороны готов оказать поддержку для того, новая модель была запушена с минимальным сроком переноса.

В ЕБРР также добавили, что активно поддерживают идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку э/э, и считают, что изложенные в законе принципы со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики.

Как сообщалось, ранее перенести новый оптовый рынок рекомендовало представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине. Поводом послужила неготовность регуляторных норм и IT-систем.

Теги: #ебрр #электроэнергия #энергорынок
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