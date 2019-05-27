Экономика

10:31 27.05.2019

В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время

2 мин читать
В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время

Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине рекомендуют перенести намеченное на 1 июля введение новой модели оптового рынка электроэнергии на определенное время.

"Представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы. По этой причине запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, следовательно, быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка", - указано в совместном заявлении.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

В представительствах ЕС и ЕИБ также считают, что в нынешнем политическом контексте будет сложнее обеспечить управление этой реформой или вмешаться с целью устранения недостатков в случае такой необходимости.

"Мы убеждены, что реформа, предусмотренная законом ("О рынке электрической энергии - ИФ) принесет выгоду украинским потребителям благодаря введению прозрачности, улучшению эффективности функционирования рынка и привлечению инвестиций. Мы продолжаем поддерживать усилия власти и участников рынка во внедрении этой важной реформы", - подытоживается в заявлении.

На июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

Народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Теги: #ес #электроэнергия #энергетика #еиб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 27.05.2019
Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

09:58 27.05.2019
Анализ ЕС: ожидания грандиозной кибератаки против европейских выборов, похоже, не оправдались

Анализ ЕС: ожидания грандиозной кибератаки против европейских выборов, похоже, не оправдались

01:24 27.05.2019
Граждане ЕС выбрали новый Европейский парламент: центристские силы уменьшились, анти-европейские - увеличились

Граждане ЕС выбрали новый Европейский парламент: центристские силы уменьшились, анти-европейские - увеличились

21:33 26.05.2019
В ФРГ на выборах в Европарламент лидирует альянс ХДС/ХСС с 30% голосов

В ФРГ на выборах в Европарламент лидирует альянс ХДС/ХСС с 30% голосов

19:52 24.05.2019
В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время – заявление

В ЕС и ЕИБ рекомендуют Украине отложить введение нового рынка электроэнергии на ограниченное время – заявление

18:42 24.05.2019
ЕС ждет от Украины превращения в транспортный хаб между Европой и Азией – Гендиректор Еврокомиссии по вопросам транспорта

ЕС ждет от Украины превращения в транспортный хаб между Европой и Азией – Гендиректор Еврокомиссии по вопросам транспорта

17:29 24.05.2019
Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

12:46 24.05.2019
НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

11:29 24.05.2019
Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023г - Князев

16:36 23.05.2019
Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

У Зеленского на вторник запланирована встреча с миссией МВФ

"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Биткойн подорожал до максимума за год, приближается к $9000

Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м

Ryanair добавила украиноязычную версию официального сайта

Инвестиционный план сети TEN-T предусматривает строительство в странах "Восточного партнерства", в т.ч. в Украине, 4800 км дорог и желдорог

Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд, Нацбанк обещает не допустить роста цен

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

У Зеленского на вторник запланирована встреча с миссией МВФ

TE Connectivity закрывает завод в Ивано-Франковске

"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА