Экономика

10:17 27.05.2019

Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м

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Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м

Украина с 4 апреля по 25 мая 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 25,7% (на 2 млрд 250,44 млн куб. м) – до 10 млрд 995,8 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", этот объем превышает показатель запасов 25 мая 2018 года на 19%, 25 мая 2017 года – на 13,8%.

ПХГ Украины, в частности, 25 мая этого года пополнились на 77,14 млн куб. м при импорте 52,3 млн куб. м и внутренней добыче 57,7 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #укртрансгаз #запасы #пхг
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