Экономика

20:58 24.05.2019

Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

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Зеленский и глава НБУ обсудили важность независимости Центробанка

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и важность независимости НБУ.

"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

По его словам, встреча с главой государства была содержательной.

Теги: #президент #нбу #мвф
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