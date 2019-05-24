Советник Зеленского Данилюк настаивает на выполнении условий МВФ до выборов и анонсирует переговоры о новой программе после них

Украина имеет возможности выполнить условия получения очередного транша кредита Международного валютного фонда по программе stand by, считает экс-министр финансов, советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс", – сказал он в эфире "Радио НВ".

Данилюк отметил, что миссия МВФ продолжает работать в Украине и ее цель – проверить выполнение всех условий, которые Украина должна была выполнить для получения следующего транша, а также договориться об условиях следующего транша.

По словам советника, он находится в постоянном диалоге, а встреча миссии с президентом Зеленским будет на следующей неделе.

Данилюк отказался от других комментариев, сославшись на то, что до завершения работы миссии комментарии традиционно не даются.

"Многое зависит от позиции Минфина, профессионализма, от возможности привлекать ресурсы, чтобы платить по долговым обязательствам правительства. Понимаю, что как всегда не все просто. Но верю в профессионализм Минфина", – добавил экс-министр.

Он также спрогнозировал, что после завершения выборов Украине и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

"После избирательного цикла и формирования нового правительства скорее всего будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной", – сказал Данилюк.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике.

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал он в ходе брифинга в МВФ23 мая.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, сделав практически невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.